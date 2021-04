A quarta temporada de ‘The Good Doctor’, produção do Amazon Prime Video, será liberada na próxima sexta-feira (9).

A série internacional estreou em 25 de setembro de 2017 e desde então se tornou um fenômeno mundial. (Texto com spoilers).

Divulgação/Reprodução – YouTube

E uma mudança importante ocorre após a confissão apaixonada com que terminou a terceira temporada, em que Lea deixou de lado seus preconceitos para revelar seus verdadeiros sentimentos.

The Good Doctor – ALERTA DE SPOILERS

Assim, o Dr. Shaun e seu amor eterno, devem ouvir seus corações e embarcar em um namoro formal na nova season, como detalhado pelo site “Tiempo X”.

Além disso, a história de Lea e Shaun também receberá uma reviravolta importante que os fãs não esperavam, como informado pelo site “Mix de Séries”.

Todo es mejor cuando Shaun está cerca. La nueva temporada de #TheGoodDoctor 9 de Abril en Amazon Prime Video pic.twitter.com/wJiKThN5nx — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) April 6, 2021

No episódio 4×11, depois de alguns avanços, os fanáticos descobriram que Lea está grávida do Dr. Shaun Murphy.

No entanto, fica a pergunta: E como será que ele lidará com o fato de que agora será pai?

Ainda de acordo com as informações, com isso, mudanças significativas vão acontecer na trama envolvente. Confira o trailer da nova temporada:

LEIA TAMBÉM: