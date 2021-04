O Dr. Shaun Murphy retorna nesta semana ao Amazon Prime Video com a estreia da quarta temporada de “The Good Doctor”.

E além de continuar trabalhando para melhorar suas relações profissionais e pessoais, também terá que enfrentar o coronavírus pandemia (ALERTA: com spoilers).

Divulgação

Como revelado pelo site “En Cancha“, sua estreia será no dia 9 de abril e retomará a história que tem seus protagonistas chorando pelo Dr. Melendez.

Shaun também terá que assumir uma nova função durante sua estada, onde agora em seu novo ano como residente, atuará como supervisor ganhando relevância durante a emergência.

Divulgação

Mas também haverá espaço para a vida pessoal, após a confissão apaixonada com que terminou a terceira temporada, em que Lea deixou de lado seus preconceitos para revelar seus verdadeiros sentimentos.

Quarta temporada de The Good Doctor

Ainda de acordo com as informações, o coronavírus não será tudo o que estará durante a quarta temporada.

A produção optou por dar um salto temporário onde o futuro pós-pandêmico estará focado no Dr Shaun Murphy, com os novos passos sobre o seu romance com Lea.

A quarta temporada estreia no dia 9 de abril no Amazon Prime Video. Confira trailer revelador:

Com informações do site “En Cancha”

