A quarta temporada de The Good Doctor foi liberada, na semana passada, no Amazon Prime. Em pouco tempo, a produção se tornou um sucesso mundial.

Com isso, os fãs estão repercutindo atualmente uma foto reveladora compartilhada em fevereiro deste ano no Instagram.

A imagem do bastidor do drama médico foi divulgada pela atriz Paige Spara, personagem ‘Lea’. No registro, ela aparece ao lado do ator Freddie Highmore (Dr. Shaun Murphy).

Apesar do tempo, a postagem tem ganhado novos comentários: “são dois fofos”, “já queremos a quinta temporada” e “que lindos” foram algumas das mensagens. Confira:

The Good Doctor – bastidores

Recentemente, a atriz Fiona Gubelmann (personagem: Dr. Morgan) também compartilhou um registro dos bastidores de TGD.

Na imagem, ela aparece ao lado do ator Noah Galvin. “Se divertindo muito no set @thegooddoctorabc com o adorável @noahegalvin”, escreveu na postagem. Confira:

