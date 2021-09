Entenda por que Meghan Markle deixou seu cão com amigos no Canadá

Bogart vivia com Meghan Markle no Canadá.

Meghan Markle sempre levantou a bandeira do cuidado aos animais, especialmente aos cães abandonados. Antes de entrar oficialmente para a Família Real, a então atriz compartilhava em seu Instagram diversos registros de resgates de animais em situação de rua e o encaminhamento deles para adoção. Inclusive, Meghan sempre dividiu com seus seguidores registros com seu cão adotado: Bogart.

Durante sua entrevista de noivado com a BBC, quando perguntada pela jornalista onde estavam seus cães, Meghan disse: “Um deles (Bogart) está agora com amigos muito próximos e meu outro, o pequeno Guy, ele está no Reino Unido, está aqui há um tempo”.

Durante o tempo que morou em Toronto para filmar a série ‘Suits’, Meghan sempre compartilhava fotos dos seus companheiros peludos. Mas, ao se mudar para a Califórnia, Meghan decidiu não levar Bogart.

Agora morando na Califórnia, Meghan decidiu não levar Bogart. Segundo uma fonte relatou ao The Sun: “Meghan adorava aquele cachorro, mas a decisão de não aceitá-lo de volta foi baseada no relacionamento de Bogart com Harry. Bogart nunca gostou de Harry quando eles passaram um tempo juntos no Canadá. Ele não gostava de Harry. Meghan falou muito sobre o fato de que não seria justo aceitá-lo de volta em tempo integral, dados os sentimentos de Bogart por seu marido”.

Meghan e Harry têm agora dois cães: Guy, um beagle que já era de Meghan, e Oz, um labrador preto. Embora a causa real nunca tenha sido revelada por Meghan, o fato é que Bogart está agora com amigos próximos da Duquesa de Sussex.