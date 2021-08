Danni Suzuki entra para o elenco de de série sobre o sociólogo Betinho

A atriz Danni Suzuki foi escalada para um novo projeto da Globo. Ela estará no elenco de uma série sobre o sociólogo Betinho, uma nova produção do Globoplay, em parceria da AfroReggae e Formata, que tem Júlio Andrade no papel principal. Este será o segundo trabalho de Danni para a plataforma de streaming da Globo. Ela também esteve no time de “Arcanjo Renegado”.

A trama vai contar a história do sociólogo e pesquisador brasileiro Herbert de Souza, o Betinho (1935-1997), responsável pela maior campanha social da história do Brasil, batizada de Ação de Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, com o objetivo de alimentar 32 milhões de brasileiros na indigência. Betinho faleceu devido às complicações do vírus HIV, que contraiu durante uma transfusão de sangue, método utilizado para o tratamento de uma hemofilia, na qual era portador.

A produção será estrelada por Júlio Andrade, no papel de Betinho. O seu irmão, Ravel Andrade, também vai fazer parte da trama como Chico Mário, o caçula da família. O cartunista Henfil, também irmão dos outros dois citados, será vivido por Daniel de Oliveira.

A direção geral ficará por conta de Sérgio Machado (Cidade Baixa) e os roteiros são assinados por Machado e Victor Navas. Porém, alguns episódios devem ser dirigidos pelo próprio Júlio, que deverá entrar numa rígida dieta para emagrecer ainda mais para a concepção do personagem.

Enquanto a produção do Globoplay não vai ao ar, Danni Suzuki está participando de outros programas do Grupo Globo. Recentemente, ela esteve no “Que História é essa Porchat” (GNT), onde falou sobre uma briga com Marcius Melhem e Letícia Spiller. Além disso, Danni afirmou que via espíritos constantemente quando era criança. “Eu quando era criança via uma menina constantemente no meu quarto. Via com detalhes, ela só não tinha a bolinha do olho. Meu apartamento no Grajaú era muito pequenininho, dormia minha irmã na cama de cima e eu na de puxar e já não sobrava mais espaço, era a cama da minha avó. Tinha um cabideiro que ficava no finalzinho da cama, era onde a gente botava as fantasias de minha avó”, relatou.

A história de Danni terminou com ela retornando ao imóvel que morava e encontrando um pôster de Jesus colado no local onde via a tal assombração. “Eu cheguei, me arrepiou o cabelo até em cima. Parece um filme. Falei ‘já deu legal, matei a saudade’. Mas depois da reza forte, eu nunca mais vi. Eu rezei muito, muito. Senti o suor escorregar”, encerrou ela.