Programado para estrear em 27 de setembro na rede ABC, a 5ª temporada do drama médico The Good Doctor está oficialmente em andamento.

Recentemente, uma foto do set da 5ª temporada da série foi compartilhada no Instagram, como detalhado pelo site Vader.new.

Na imagem, aparece o ator Freddie Highmore ao lado da estrela Richard Schiff anunciando o início das filmagens dos próximos episódios.

No momento, Highmore utilizava um visual com barba. Confira a postagem do ator:

Agora, Christina Chang, que interpreta a Dra. Audrey Lim no drama médico, compartilhou um novo registro onde aparece com o estreante na produção Osvaldo Benavides (Dr. Mateo).

Na mesma foto, o protagonista britânico Freddie Highmore de 29 anos é visto ao fundo.

The Good Doctor: nova foto no set de filmagens revela mudança de visual do ator Freddie Highmore

Muitos se perguntavam se o intérprete de Shaun Murphy tiaria sua barba antes do início das filmagens, e a nova imagem compartilhada confirma que isso realmente aconteceu.

A verdade é que esta é mais uma amostra de que o elenco está no set da quinta temporada de The Good Doctor, que deve explorar a nascente relação romântica entre Lim e Dr. Mateo. Confira:

Com informações do site Vader.new

LEIA TAMBÉM: