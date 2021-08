[VÍDEO] Tá Calor! Comentarista da ESPN aparece sem camisa: ‘Já estamos no ar?’

As altas temperaturas estão mexendo com todo mundo e provocando cenas inusitadas na TV. Prova disso, é que o comentarista da ESPN Brasil Felippe Facincani surgiu rapidamente sem camisa durante a transmissão ao vivo do SportsCenter, nesta quarta-feira (25).

A “falha técnica” aconteceu no momento em que os repórteres atualizavam os telespectadores sobre os jogos da rodada da noite. No entanto, o sinal dos bastidores do Fox Sports acabou interrompendo a programação e o descuido foi exibido.

FACINCANI PELADO NA ESPN BRASIL! hahahahha pic.twitter.com/XgjE8fvzcc — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) August 25, 2021

Vale lembrar que, por causa da pandemia, Luiz Carlos Largo, o narrador do canal esportivo, e Facincani aparecem em transmissão remota, ou seja, em casa. Na hora, o narrador do SportsCenter disparou, em tom de brincadeira: “Olha o cara pelado, olha só cara, Tarzan”. E, rapidamente o comentarista reagiu assustado. “Já estamos no ar? Não brinca…”, disparou.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o comentarista Felippe Facincani negou que estava pelado durante transmissão ao vivo da ESPN Brasil. “Aos que inventam situações e manchetes mentirosas, sinto muito em informá-los, mas até onde eu sei, estava apenas ‘sem camisa’, na cozinha de casa, com a janela fechada para evitar mosquitos de luz, terminando de jantar antes da transmissão de Boca Jrs x Platense, pelo Campeonato Argentino, devidamente vestido com calção e chinelo, e apenas sentei por alguns segundos pra checar o áudio, 40 minutos antes, de entrar no ar, e a nossa imagem foi cortada abruptamente”, disse o comentarista, que ainda lembrou “acontece, home office, pessoal! Fiquem tranquilos!”.