Multishow planeja especial sobre Paulo Gustavo para o fim do ano

O ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano após não resistir às complicações da covid-19, deixou saudades e sua morte ainda comove os fãs e amigos, que, inúmeras vezes, usam as redes sociais para lembrar momentos especiais. Para matar um pouco dessa saudade, o Multishow, canal a cabo da Globo, pretende criar um especial de fim de ano sobre Paulo Gustavo.

Na atração, que ainda está sendo planejada, o Multishow colocaria textos que Paulo Gustavo estava escrevendo para uma nova série de TV, baseada no fenômeno “Minha Mãe é uma Peça”. O novo programa começaria ser gravado em fevereiro, no entanto, o trabalho foi adiado devido à pandemia e, em seguida, cancelado, após a morte de Paulo Gustavo.

Reprodução/Facebook

Além do Multishow, a diretora Susana Garcia e o roteirista Fil Braz, grandes amigos do artista, já estão empenhados no desenvolvimento do projeto que será transmitido também pela Globo e Globoplay.

LEIA MAIS:

Mas, a Globo não esperou até o fim do ano para homenagear o humorista, que esteve presente em importantes programas, como o “Vai Que Cola” e “220 Volts”. Na última segunda-feira (23), Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, ficou visualmente abalada enquanto homenageava o ator no palco do “Criança Esperança”.

Na atração, Dona Lúcia cantou “O Sol Nascerá”, de Cartola. “Paulo Gustavo não dava conselhos, seu modo de ser e de viver era o próprio recado, era a própria esperança. O humor era uma forma de viver, que troca as lamentações pela graça, a piada, a generosidade e o trabalho firme”, disse ela.