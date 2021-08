‘Galera Esporte Clube’ promete falar a linguagem raíz do torcedor

A RedeTV! continua buscando atrair o público de alguma forma e na última quarta-feira (11), o canal chamou a atenção com o lançamento de quem curte esportes com o lançamento do “Galera Esporte Clube”, programa apresentado por Júlio Cocielo, Cartolouco, Letícia Esteves e Victor Sarro, às 23h30.

Com a promessa de um formato dinâmico e diferente dos outros programas de esportes, a emissora paulista quer falar do universo esportivo, mas com humor e diversão, por isso traz um elenco que mistura influenciadores digitais, humoristas e esportistas. A ex-jogadora Letícia Esteves e o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, por exemplo, terão quadros especiais, com entrevistas fora da caixa.

O humorista Victor Sarro foi o último contratado para compor a atração do horário nobre da RedeTV!. “Eu sou torcedor, zero especialista neste assunto, mas neste programa queremos esquecer o lado tático e trazer o povo de volta à televisão, trazer as pessoas que torcem e gritam pelo time”, disse o apresentador.

Divulgação/RedeTV

Ele chega na RedeTV! após passar pela Record TV, onde, em 2020, apresentou o “Cabine de Descompressão”. “Eu fui revelado pela Record, sempre foi meu sonho ser um apresentador da emissora. Ano passado o Mion me chamou para fazer a cabine de A Fazenda e foi incrível, um sonho. Sai de lá com muita esperança de ser uma aposta da Record, um novo contratado e o meu sonho era estar ali dentro!“, lembrou.

Sobre a nova casa, o humorista revela que ir para a emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho não estava nos planos. “Na Record, eu tentei reuniões com todos os chefes, mas não consegui. A RedeTV! não estava nem nos meus planos e, do nada, surgiu uma proposta do Kaká, diretor artístico. Eu abracei com unhas e dentes e estou muito feliz com a liberdade, confiança e oportunidade que estão me dando”.

Antes da fama, o artista apareceu no quadro “O Mais Novo Talento do Humor do Brasil”, no programa “Tudo é Possível” (Record TV). Depois migrou para a Globo, foi repórter e redator do programa “Encontro”, integrou o “Esquenta!”, apresentado por Regina Casé e foi roteirista e comediante do “Altas Horas”, de Serginho Groisman.