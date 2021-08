Thiago Gagliasso alfineta a Globo: “Quando a hipocrisia escancarada”

De olho na Olimpíada de Tóquio, o ator Thiago Gagliasso deixou o esporte de lado e resolveu atacar o silêncio da TV Globo, que é emissora oficial da competição no Brasil, sobre os casos de Covid-19 durante os jogos olímpicos.

No Twitter, o irmão de Bruno Gagliasso ironizou o canal por não ter comentado o número de casos de Covid-19 no Japão. “Quando a hipocrisia escancara, Japão batendo quatro mil casos de Covid em um dia e um silêncio absurdo de quem transmite as Olimpíadas, a Copa América, ou melhor, segundo eles a Copa da Morte, foi aquele ‘auê’ danado, eles acham que a gente não percebe… Aham, sei… Tá bom!”, alfinetou. O post também foi publicado no Instagram.

Na Olimpíada, os atletas da Grécia e do Comitê Olímpico Russo foram desclassificados por terem contraído a Covid-19. Ao todo, a pandemia já provocou 15.246 mil mortes no Japão. Os casos confirmados ultrapassam a barreira dos 970 mil desde o início da pandemia, em março do ano passado.

No entanto, Thiago Gagliasso não comentou sobre o número de casos e mortes de Covid-19 no Brasil. Ontem, o país registrou 1.175 mil mortes pela doença e elevou o número total de óbitos para 560 mil. Em casos, o país alcançou 20 milhões de brasileiros infectados.

