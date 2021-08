Ator Du Moscovis é internado com Covid-19

O ator Eduardo Moscovis, de 53 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Ele está internado no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, e o quadro de saúde evolui bem.

Até o momento, não há nenhuma informação sobre a internação de Du Moscovis. O último post, em seu perfil oficial, entrou há duas semanas, quando o ator postou uma foto em homenagem ao Dia do Amigo, onde ele aparece como Castor de Andrade, seu personagem na série ‘El Presidente’ (Amazon), que aborda a corrupção do futebol no Brasil após o “FIFA Gate”.

Atualmente, Du Moscovis está no elenco de “Bom Dia, Verônica” (Netflix), onde dá vida ao serial killer “Brandão”, e no filme “Pai em Dobro”, ao lado de Maísa.

Na Globo, o ator já fez diversos papéis importantes como o queridíssimo Petruchio de “O Cravo e A Rosa”.

Famoso no Rio de Janeiro, o hospital CopaStar sempre é muito procurado por celebridades. O também ator Luciano Szafir, 52 anos, passou mais de um mês internado no hospital, devido às complicações de uma reinfecção da doença causada pelo coronavírus. Na semana passada, ele recebeu alta e disse que pensou que morreria.

Em entrevista ao Fantástico, o artista relatou que sempre teve medo da Covid e usava duas máscaras de proteção. “Sempre fui muito cuidadoso. Onde eu peguei, como? Não sei”, disse.

O ator perdeu 15 quilos e mandou um recado sobre as dificuldades da doença: “Não queiram sentir isso. Sejam responsáveis”.