Após fugir de lives, ex-BBB Juliette anuncia seu primeiro projeto musical

A ex-BBB Juliette Freire lançará um EP, que terá seis músicas. A notícia do primeiro trabalho musical da paraibana surge depois que a campeã do “Big Brother Brasil 21” afirmou em seu documentário para a Globoplay, “Você Nunca Esteve Sozinha”, que só voltaria a cantar quando estivesse pronta.

“Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, disse Juliette, que promete um EP repleto de músicas nordestinas.

O talento da maquiadora para a música surgiu durante o confinamento no BBB 21, onde Juliette cantava o dia inteiro, ganhando elogios e críticas dos outros participantes.

Depois do reality show, a campeã do “BBB 21” foi convidada para lives de cantores renomados, como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Xand Avião, Wesley Safadão e a dupla Israel & Rodolffo – este último seu colega de confinamento no “BBB”. Em seu documentário, ela ainda cantou também com Solange Almeida, Duda Beat e Maria Gadú.

Falando em lives, Juliette Freire se rendeu aos convites de Luan Santana. Na próxima terça-feira (10), a ex-BBB vai soltar a voz junto com o cantor sertanejo e, também, com Luísa Sonza. “Juliette é muito gente boa. A gente já se falou e já se viu pessoalmente antes. Eu tinha chamado a Juliette para participar do clipe, mas ela estava com outros planos. Ela está “explodidaça”, disse Luan Santana.

Na época dos primeiros convites, em maio deste ano, a campeã do “BBB 21” optou por recusar o convite feito por Luan e pela gravadora Sony Music, que gostariam de tê-la em um clipe. “Antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar, preciso estudar o que eu realmente quero, como quero, e quando eu estiver empoderada dessa decisão de carreira, aí eu começo a fazer o que eu tiver vontade”, explicou Juliette.