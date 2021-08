Netflix lança novo trailer e confirma lançamento da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ para 2022

2022 é o ano de estreia dos novos episódios de ‘Stranger Things’.

Prontos para mais uma temporada no mundo invertido? A Netflix divulgou hoje um novo trailer da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ e confirmou a data de estreia: 2022.

opı̣ʇɹǝʌuı̣ opunɯ ou ŝǝɔoʌ sopoʇ oɾ̣ǝꓥ

Stranger Things volta em 2022. pic.twitter.com/u3JnLnrnQD — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 6, 2021

O vídeo confirmou a previsão de estreia da nova temporada que já tinha sido anunciada pelo ator Finn Wolfhard (Mike Wheeler), em abril deste ano, que disse, em uma videochamada do Fanmio, que a série “deve sair no ano que vem, com sorte”.

Além disso, a Netflix anunciou em 9 de junho que a atriz Amybeth McNulty, de ‘Anne With an E’, integrará o elenco da quarta temporada da trama dos irmãos Duffer, os criadores da série. “Uma das coisas mais empolgantes dessa nova temporada são as novas caras que vocês vão conhecer. A maioria delas nós já apresentamos a vocês, mas uma é nova. O nome dela é Vickie. Ela vai entrar nessa nova temporada e vai ter uma grande participação nos eventos que vão acontecer”, disse Ross Duffer, um dos criadores da série.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

O último episódio da terceira temporada mostra o grupo de amigos se separando. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Dentre os atores que retornam na nova temporada estão Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max) são esperados, bem como Winona Ryder (Joyce). Charlie Heaton (Natalia Dyer) e Joe Keery (Steve Harrington) devem entrar na faculdade.