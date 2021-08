Série ‘Sob Pressão’ ganha novo hospital e dramas pessoais tomam conta da 4ª temporada

A 4ª temporada de “Sob Pressão” estreia na próxima quinta-feira (12), na Globo,às 22h30, e diferente do que já foi especulado, questões envolvendo os casos de Covid-19 não serão o tema central da série, que deve trazer à tona os dramas familiares vividos pelo casal de médicos Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade).

“A temporada é sobre o triunfo do amor. É sobre resiliência, sobre a capacidade dos médicos se adaptarem a novos desafios, é uma temporada sobre assumir os erros e as próprias limitações e também de pedir ajuda. É um momento em que nossos médicos terão a oportunidade de colocar em prática a noção do perdão, do entendimento. É uma temporada de conciliação e de amor”, afirma o autor Lucas Paraizo.

Além dos problemas pessoais, os personagens Evandro e Carolina voltam a enfrentar os problemas e desafios da saúde pública brasileira, mas, desta vez, em um hospital, localizado na região central do Rio de Janeiro, chamado Edith de Magalhães, cujo nome é uma homenagem à enfermeira Edith de Magalhães Fraenkel, pioneira da saúde e enfermagem, que ajudou a combater a gripe espanhola no Brasil.

Eles se juntam a outros profissionais de tamanha importância, como a recém-formada enfermeira Lívia (Bárbara Reis), Charles (Pablo Sanábio), Mauro (David Junior), Gustavo (Marcelo Batista), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo) para se dedicar a diversos casos de urgência.

Assistindo a série médica, os telespectadores irão perceber que alguns personagens mudaram de cargo, como, por exemplo, Décio, interpretado por Bruno Garcia, que será o novo diretor do hospital. “A experiência de fazer uma série como ‘Sob Pressão’ é única. Nós envelhecemos e amadurecemos com os personagens. Desde que Décio assumiu a homossexualidade, passamos a vê-lo em camadas mais complexas”, disse o ator.

A história de Vera (Drica Moraes) também ganha fôlego na 4ª temporada de “Sob Pressão”. Ela enfrentará os desafios ao tentar uma reaproximação com o seu filho, Leonardo (João Vitor Silva), com quem havia perdido contato durante um longo período.

Na trama, ao mesmo tempo que tenta recuperar os anos perdidos ao lado da mãe, o rapaz se dedica ao vestibular. A escolha de seguir os passos de Vera e cursar medicina aumentam ainda mais as questões entre os dois. Sem que a mãe saiba, ele faz uso de medicamentos controlados para melhorar a concentração e, consequentemente, os estudos, e o desenrolar dessa história levanta o debate em torno do uso indevido desses remédios e os danos provocados à saúde.