Prova de reprodução elimina Antônio do ‘MasterChef Brasil’

Antônio está fora da 8ª edição do “MasterChef Brasil”. O publicitário, de 23 anos, deixou o nervosismo tomar conta na hora de cozinhar e não conseguiu reproduzir uma versão à altura do prato elaborado pelo chef Henrique Fogaça, que leva robalo, acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon.

Porém, não foi a primeira vez de Antônio na prova de eliminação do reality show. Na estreia do “MasterChef Brasil”, ele ficou entre os três piores, mas foi salvo pelos cozinheiros amadores que estavam no mezanino. Desde então, ele acredita ter começado a ganhar confiança. “Eu vinha numa crescente, estava me sentindo cada vez mais seguro, encontrando meu espaço”, disse o participante.

Diferente dos episódios anteriores, nenhum competidor amador foi salvo pelo líder das provas anteriores, levando toda a equipe vermelha para o embate final do “MasterChef Brasil”. Então, Helena, Juliana A., Isabella, Amanda, Cristina e André também estavam no desafio final, que teve duração de uma hora.

Foto: Carlos Reinis/Band

Na prova, Juliana e Isabella foram as autoras dos melhores pratos da noite e subiram ao mezanino, escapando da eliminação junto com Cristina e Amanda. Já André, Helena e Antônio continuaram na berlinda, mas os cozinheiros amadores que estavam no mezanino decidiram que André deveria ser salvo.

“Nunca é fácil se despedir de um sonho, pior ainda se o adeus inclui dar até logo a amizades queridas. A gente brinca que eu, a Helena e a Isabella somos as ‘meninas superpoderosas’. Fechamos um trio e ficamos muito felizes com a amizade que se estabeleceu. A gente segurava a mão um do outro e se apoiava”, disse o maceioense Antônio, que foi levado até a porta do “MasterChef” por Helena, sua amiga na competição.

Emoção na cozinha

A prova de eliminação desta terça-feira (03) levou muita emoção para a cozinha do “MasterChef Brasil” ao receber João Gilberto Seghesi Fogaça, pai do jurado Henrique Fogaça.

O paizão chegou ao reality durante a prova de reprodução que aconteceu no final do episódio desta noite, logo após Henrique Fogaça demonstrar o passo a passo de sua receita para os competidores.

João Gilberto aproveitou para experimentar o prato e afirmou ter muito orgulho do filho. “Me sinto muito orgulhoso do meu filho. Ele é um grande cozinheiro, um filho maravilhoso e um pai que faz tudo pelos seus filhos”, disse João.

Na mesma hora, a apresentadora Ana Paula Padrão não segurou a emoção e chorou ao ver o encontro. “Vocês vão me fazer chorar. Eu lembro do meu pai”, disse Ana, que perdeu o pai há dois anos.

Além do pai de Henrique Fogaça, o 5º episódio do “MasterChef Brasil” contou com a presença dos cantores sertanejos Naiara Azevedo e Fabiano Menotti, que começaram o reality show gastronômico dizendo que eram os novos apresentadores.

Na verdade, eles estavam no programa para apresentar a prova do churrasco, onde os cozinheiros foram divididos em três times e tiveram que preparar um porterhouse na brasa, que foi servido com molho e acompanhamentos.