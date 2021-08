[REMAKE] ‘Pantanal’ começa a sair do papel e tem elenco definido

Ao que parece, o remake da novela “Pantanal” (Globo) está saindo do papel e a escalação do elenco está praticamente fechada.

Prevista para estrear no primeiro semestre de 2022, “Pantanal” substituirá “Um Lugar ao Sol”, novela que deve ir ao ar a partir de novembro deste ano.

Escrita por Bruno Luperi, adaptada da obra original do seu avô, Benedito Ruy Barbosa na TV Manchete, em 1990, a trama teve que adiar suas gravações por causa do agravamento da pandemia no Brasil. Mas, ao que tudo indica, ela começou a ser filmada nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro e, conforme a pandemia for melhorando, a equipe e os atores serão deslocados ao Pantanal, literalmente, em cidades do Mato Grosso do Sul, como Aquidauana, Miranda e Corumbá.

Escrita por Benedito Rui Barbosa, a primeira versão foi ao ar em 1990 (Divulgação/TV Globo)

O elenco principal conta com nomes importantes, como Dira Paes, Murilo Benício, Renato Góes e Bruna Linzmeyer, que farão parte da primeira fase da novela.

Quem, também, pode entrar para o remake é o ator Juliano Cazarré, que foi escalado para dar vida ao peão Alcides, interpretado por Ângelo Antônio, na versão original, em 1990.

Mas até o momento nada foi oficializado, já que Cazarré está envolvido em uma polêmica: o ator, de 40 anos, teria se negado a tomar a vacina contra a Covid-19.

A informação vazou na última semana, criando um mal-estar entre o ator e a produção da novela das 21h. Em seu perfil no Instagram, Juliano Cazarré comentou:

Divulgação/TV Globo

“Há alguns dias, fiz uma consulta à produção de ‘Pantanal’ sobre a situação da vacina, pois adquiri a imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina, nesses casos, pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei bem claro que, se for uma condição da casa para que eu participe de ‘Pantanal’, eu tomaria”.

O ator seguiu dizendo que decidiu dar explicação a pedido do seu pai e que ao longo do fim de semana conversou com um médico de sua confiança sobre o assunto. “Me explicou mais sobre a vacina, tirou dúvidas sobre o processo, como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos de todos os outros vacinados. No posto, me informaram que eu passei lá nessa quinta-feira (29/7) de tarde. É o que farei”, completou ele.

Já a TV Globo enviou uma nota desconversando e concluindo que ainda é cedo para qualquer explicação mais detalhada sobre o assunto:“Nós não começamos a divulgar informações de ‘Pantanal’. É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar Ao Sol] para estrear antes”.