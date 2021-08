Lacombe pode deixar a RedeTV! para apresentar novo telejornal

O jornalista Luís Ernesto Lacombe pode deixar a RedeTV!, onde comanda dois programas: “Opinião no Ar” e “Agora com Lacombe”.

Contratado há quase um ano, Lacombe é um dos nomes mais cotados para assumir um telejornal na Record News, entrando no lugar deixado pelo jornalista Augusto Nunes, que apresentava o “Jornal da Record News”.

Até o momento, nada foi confirmado pela Record News, que busca um novo nome para assumir o posto. Entretanto, há quem não goste da ideia do veterano entrar para o elenco do canal a cabo.

Divulgação/RedeTV!

Após deixar a Band e acumular polêmicas, são poucos os colaboradores que veem Lacombe como uma boa opção, já que não parece ser nada fácil trabalhar com o famoso, que também passou por telejornais da Globo.

Em contrapartida, a RedeTV! criou um novo projeto solo para Ernesto Lacombe. Em 2021, o apresentador do “Opinião no Ar”, exibido de segunda a sexta-feira, começou estreou o programa semanal “Agora com Lacombe”, que a cada semana ganha um formato diferente (ao todo quatro estilos de programa), levando ao telespectador informação, análises e debates de ideias sobre os principais assuntos que acontecem no Brasil e no mundo.

Na Band, ele derrapou na audiência com o “Aqui na Band” (Kelly Fuzaro/Band)

Além da TV, o jornalista tem um canal no YouTube, onde fala de política e notícias em geral. No entanto, o canal do famoso foi hackeado. “Estou aqui para avisar que meu canal no YouTube foi hackeado. Estava em um evento ontem quando recebi a notícia”, começou Lacombe em seu Instagram.

“O canal foi hackeado, aparentemente, pelo mesmo grupo que atacou também o canal da Brasil Paralelo. Dois canais com conteúdo conservadores, conteúdos de direita”, disse.