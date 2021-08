Ex-BBB Juliette Freire aparece em dois programas da Globo

A ex-BBB Juliette Freire será a nova apresentadora do “TVZ”, programa musical do canal a cabo Multishow. O anúncio aconteceu durante a transmissão ao vivo do programa, que atualmente é comandado pelo cantor Ferrugem.

A temporada com a campeã do Big Brother Brasil 21 começa no dia 13 de setembro, quatro dias após término da temporada com o sambista. Segundo a emissora, a temporada vai durar um mês com ao vivo duas vezes por semana.

“Tenho certeza que vou fazer com muito amor! Tô com muito frio na barriga, é tudo novo. É um programa de música, coisa que amo muito, é isso que eu gosto, tô no lugar certo, tô muito animada”, contou Juliette.

Além do Multishow, a presença de Juliette Freire nos canais Globo anda muito frequente. Recentemente, a milionária lançou no documentário “Você Nunca Esteve Sozinha”, no Globoplay, onde ela conta momentos da sua vida antes do reality show e, é claro, mostra o dia a dia depois de ter vencido o BBB 21.

LEIA MAIS:

Reprodução/Instagram

Além disso, Juliette Freire também participou do “Que história é essa, Porchat?”, que vai ao ar nesta terça-feira (03), no GNT, onde falou de um perrengue amoroso que passou.

“Eu estava paquerando um rapaz bem bonitinho no Instagram e pensei: ‘Caramba, acho que vale a pena conhecer’. Marquei um encontro que eu podia estar segura”, iniciou a maquiadora.

No entanto, o encontro não deu muito certo. “Eu sou feministazona, não deixo ninguém falar nada com que eu não concorde. Respondo tudo, mas estava tentando entender a situação. Ele disse: ‘Gostei de você, no Instagram você é bonitinha’. Me olhou dos pés à cabeça e de repente ele solta: ‘E mais magra também”‘, contou a ex-BBB.

Chocada com a postura do pretendente, Juliette disse que ficou sem reação. “Foi o único cara que conseguiu me deixar calada, porque ninguém me cala. Eu me arrependo até hoje”.