Acusado de agressão, ator João Gana deixa ‘Verdades Secretas 2’

O ator João Gana não faz mais parte do elenco de “Verdades Secretas 2”, trama de Walcyr Carrasco, onde interpretaria Matheus, um jovem do interior que queria ser modelo.

O afastamento do ator, que era uma das apostas da continuação de “Verdades Secretas” (2015), ocorreu após ele ser acusado de agredir fisicamente sua ex-namorada. A denúncia foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro.

O agente de João, Luiz Lobo, disse estar surpreso com as acusações. “Não tenho como me posicionar até que o assunto seja esclarecido entre as partes através dos meios legais existentes”.

Em nota oficial, a emissora carioca confirmou o afastamento de João da série.

“O ator João Gana não faz mais parte de Verdade Secretas 2. A Globo não comenta questões de compliance, mas toda denúncia que chega ao conhecimento da ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis. Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um código de ética, que deve ser seguido por todos nossos colaboradores”.

Saiba mais sobre Verdades Secretas 2

Prevista para estrear no segundo semestre de 2021, a nova temporada de Verdades Secretas acontece seis anos após a morte de Alex (Rodrigo Lombardi) e o casamento de Angel (Camila Queiroz) com o namorado Guilherme (Gabriel Leone).

Na trama, Giovanna (Agatha Moreira) torna-se presidente da holding de Alex. Para investigar mais a fundo e desvendar o mistério em torno da morte do pai, ela contrata o investigador particular Cristiano (Romulo Estrela).

Durante a investigação na lancha de Alex, um projétil é encontrado e ele é compatível com a arma do avô de Angel. Além disso, são encontrados vestígios de sangue na lancha. Como o corpo de Alex não foi encontrado, Giovanna não tem acesso à herança do pai e, por isso, não descansa enquanto não descobre o que aconteceu.

Após essa descoberta, Giovanna se convence de que isso é o suficiente para prender Angel, mas Cristiano avisa à “patroa” que as coisas não são tão fáceis.

Para piorar, o investigador se envolve com a suspeita e com Giovanna. Nesta nova leva de episódios, as duas passam a disputar Cristiano.