‘Nos Tempos do Imperador’ marca o retorno das novelas inéditas na Globo

A novela “Nos Tempos do Imperador” estreia no dia 9 de agosto, às 18h na Globo. A trama é a primeira produção 100% inédita da emissora, que tinha suspendido as gravações por causa da pandemia.

Segundo o diretor Vinicius Coimbra, as dificuldades vivenciadas por causa da pandemia não devem ser sentidas pelos telespectadores. Para ele, todas as produções artísticas passaram por adaptações, mas não perderam em qualidade.

“Foi difícil, não só pelas questões práticas do set, mas em relação ao impacto que teve na dramaturgia. Precisamos dos romances, das cenas de ação, mas tivemos que restringir bastante essas gravações”, disse o diretor durante a coletiva de imprensa.

“Nos Tempos do Imperador” é uma novela histórica. A trama, criada por Alessandro Marson e Thereza Falcão, é ambientada no Rio de Janeiro e mostrará momentos da vida do imperador Dom Pedro II (Selton Mello), da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), de Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), além de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Durante a coletiva, Selton Mello mostrou-se empolgado com seu personagem. “Eu mesmo não lembrava da história com tantos detalhes e quando li alguns capítulos fiquei muito intrigado. O que me moveu muito a fazer foi ele ser um personagem tão importante na história do Brasil”, revelou.

Mariana Ximenes também está radiante e afirma que estudou bastante para entender a Condessa de Barral. “Não conhecia a personagem, mas tive o prazer de vê-la pelos olhos de Thereza e do Ale, além de um livro que li sobre ela. A Condessa é uma mulher muito forte, delicada, mas que tem uma firmeza”, relata a atriz.