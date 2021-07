Quem são os 13 famosos do reality ‘Ilha Record’

O polêmico “lha Record” (Record TV), reality show apresentado por Sabrina Sato, estreia logo mais, às 22h45. Esperamos muita confusão e, é claro, que queremos saber como aconteceu a suposta traição do youtuber Pyong Lee.

Além do ex-BBB 20, a 1ª temporada do programa terá outros participantes famosos, somando 13 celebridades confinadas em uma mansão em Paraty, Rio de Janeiro, disputando um prêmio de R$ 500 mil.

Confira abaixo a lista das celebridades!

Antonela

Aos 38 anos, a argentina Antonela participou do BBB 4 e foi a 4ª eliminada. De volta aos holofotes, no “Ilha Record”, ela teria protagonizado cenas quentes com o youtuber e, também, ex-BBB Pyong Lee.

Sem dar muitas explicações, Antonela disse que não vai se pronunciar sobre o seu relacionamento com Pyong até que o episódio vá ao ar.

Any Borges

A DJ e influenciadora Any Borges ficou conhecida por participar da 3ª temporada do “De Férias com o Ex” em 2018 (MTV) .

Claudinho Matos

Claudinho também ficou famoso por ter participado da 2ª temporada do “De Férias com o Ex” (MTV). Na atração, ele era o ex-namorado de Stephanie Viegas.

Dinei

Um dos jogadores mais famosos dos anos 1990, Dinei fez sucesso jogando pelo Corinthians. Agora, aos 50 anos, o ex-atleta vai encarar a exposição do “Ilha Record”.

Laura Keller

Aos 34 anos, Laura é influenciadora e DJ. Na Record TV, ela ganhou a 1ª edição do “Power Couple”, que aconteceu em 2016 e foi apresentado por Gugu Liberato.

Lucas Selfie

Em 2020, o apresentador e humorista participou do “A Fazenda 12”. Ele ganhou fama no quadro Selfie com Desconhecidos, do extinto programa Pânico na Band.

MC Negão da BL

Conhecido como MC Negão, o cantor Matheus Bento pode parecer desconhecido, mas é um dos fenômenos das redes, mostrando o seu dia a dia com a familia. Aos 23 anos, MC Negão conta com 3,2 milhões de seguidores.

Mirella

Mirella conheceu a fama ao participar do grupo MC Loma e as Gêmeas da Lacração, com sua prima Paloma e a irmã gêmea, Marielly, que explodiu em 2018, após lançar o hit brega-funk “Envolvimento”.

Nadja Pessoa

Nadja Pessoa é uma das queridinhas da Record TV. A atriz já esteve no “Power Couple 3”, em 2018, e no “A Fazenda 10”, onde foi expulsa por se envolver em brigas pesadas. Por seu histórico, a pernambucana é uma das promessas de confusão da 1ª temporada.

Nanah

Nanah, 34 anos, é cantora e influencer. Ela é ex-mulher do cantor de pagode Rodriguinho, de quem se separou no início do ano após 10 anos de relacionamento.

Pyong Lee

Cheio de energia e dancinhas, o youtuber e hipnólogo, de 28 anos, foi um dos principais participantes do BBB 20 e, com isso, ganhou o acesso para o Ilha Record.

Durante as gravações, o ex-BBB estava casado com Sammy Lee, mas o vazamento de um suposto relacionamento dele com Antonela, durante o programa, teria causado a separação do casal.

Thomaz Costa

O ator Thomaz Costa, também, está no casting do reality show. Aos 20 anos, o jovem ficou conhecido por participar do remake da novela “Carrossel” (SBT), em 2012, onde interpretou Daniel Zapata, e por ser ex-namorado de Larissa Manoela.

Valesca Popozuda

Aos 42 anos, a funkeira carioca é famosa pelo hit “Beijinho no Ombro” e por ter participado da 4ª edição do “A Fazenda 2011”, onde foi eliminada na reta final do programa. Valesca deixou a competição rural faltando apenas três dias para o encerramento, com 46% dos votos.