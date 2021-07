Ex-BBB Arthur Picoli compra apartamento na Barra da Tijuca

Em novo post no Instagram, o ex-BBB Arthur Picoli mostrou as chaves do novo apartamento na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro.

“Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial. Quando puder vai ter open house, amigos. Obrigado pela torcida de quem gosta de mim”, escreveu o crossfiteiro ao compartilhar o momento especial em suas redes sociais.

O post rendeu muitos likes e comentários de fãs e amigos. Projota, grande amigo de Arthur no BBB, escreveu: “Caraca, mano, você não sabe a alegria que fiquei aqui! Que coisa linda esse luga, irmão! Você merece demais! Deus te abençoe”.