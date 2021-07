‘The Witcher’: 3ª temporada está em produção

Um novo relatório da Redanian Intelligence, revela que a roteirização da terceira temporada já pode ter começado.

Com estreia agendada para 17 de dezembro, a segunda temporada de ‘The Witcher’ já está agendada nos nossos compromissos, mas uma boa notícia para os fãs da série acaba de chegar. Um novo relatório da Redanian Intelligence, revela que a roteirização da terceira temporada já pode ter começado.

A informação foi divulgada no site especializado ComicBook e, de acordo com as fontes do relatório, a escrita da 3ª temporada começou oficialmente, apesar de todos os anúncios oficiais da Netflix com relação à ‘The Witcher’ tratarem somente da segunda temporada.

O primeiro trailer da segunda temporada divulgado pela Netflix começa por onde a primeira temporada terminou, com Geralt e Ciri finalmente se encontrando. Geralt explica que a terra de Cintra não é mais segura para ela e, em vez disso, ela precisará acompanhá-lo até Kaer Morhen, onde os dois vão para um castelo escondido. Lá é a fortaleza dos Bruxos. Com a ajuda de Geralt e seus companheiros bruxos, Ciri deve aprender a se defender e, quem sabe um dia, se tornar uma caçadora de monstros.

“Na primeira temporada, achei melhor ele falar menos porque parece que pensa mais. Essa era a intenção na época. Mas no cenário da 2ª temporada, ele está em Kaer Morhen, sua casa, entre as pessoas que ele conhece, e, na minha opinião, eu deveria ser prolixo e intelectual porque é isso que ele é. Ele não é um bruto”, disse o ator.

Já foi anunciado que ums série derivada de ‘The Witcher’ está em produção. ‘The Witcher: Blood Origin’ é uma pré-sequência da série original e está sendo prevista para 2022 e se passa mais de um século antes da série principal, no mundo élfico antes da intrusão humana.

O papel principal foi dado à atriz britânica Sophia Brown, que também participou da série da Netflix ‘Marcella’ e do live-action da Disney ‘A Bella e a Fera’, com Emma Watson, lançado em 2017. Sophia será Éile, uma guerreira de elite que deixou sua vida para se dedicar à música. Por causa de um grande acerto de contas no Continente, ela é levada a voltar para sua vida de guerreira em busca de vingança e redenção.