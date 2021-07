[HORROR] Atriz de ‘A Maldição da Mansão Bly’ fala sobre o futuro da série

Não há planos para a continuação da série, mas a atriz Carla Gugino se mostrou disponível para o criador Mike Flanagan.

A atriz Carla Gugino, que estrela as séries da Netflix ‘A Maldição da Mansão Bly’ (2020) e de ‘A Maldição da Residência Hill’ (2018) revelou recentemente que não há planos para uma continuação das séries criadas por Mike Flanagan.

Em entrevista ao ComicBook ela disse: “Não estou por dentro do que Flanagan está trabalhando atualmente, mas realmente amamos colaborar juntos. Então eu acho, sim, estou animada com o que faremos a seguir, seja em outra trama assustadora ou qualquer outra coisa”.

“Acho que é sempre tão difícil. Como público, e me identifico com isso porque sou um público de gêneros nos quais não trabalho, é difícil pensar em algo que supere o que já foi criado. Então, se ele acabou ou não com o universo ‘The Haunting’, eu não sei, mas acho que não importa o que aconteça, se não houver um terceiro, será porque ele pensa que o que vem a seguir é melhor”, explicou a atriz.

Em dezembro, o próprio Mike Flanagan confirmou que não havia planos para uma terceira temporada, mas que não estava descartando totalmente a ideia. “No momento não há planos para mais capítulos”, Flanagan compartilhou no Twitter quando um fã perguntou sobre o futuro da série . “Nunca diga nunca, é claro, mas agora estamos focados em uma lista completa de outros projetos para 2021 e além. Se as coisas mudarem, com certeza avisaremos a todos!”.