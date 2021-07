‘American Horror Stories’ estreia no Brasil em agosto

Mesmo com os dois primeiros episódios já disponíveis na gringa, ‘American Horror Stories’ só chega no Brasil em agosto. Enquanto isso, te contamos o que já rolou.

Na última quinta-feira, 15, a Hulu liberou os dois primeiros episódios do esperado spin-off ‘American Horror Stories’. No Brasil, a previsão de estreia é em agosto, junto com a estreia da nova plataforma de streaming Star Plus.

‘American Horror Stories’ é uma nova série derivada de ‘American Horror Story’ e vai contar uma história diferente a cada um ou dois capítulos. Essa é a principal diferença entre a série que a originou.

Em vez de uma história espalhada, o spin-off de AHS será independente, como uma série de antologias como ‘Black Mirror’ ou ‘The Twilight Zone’. Enquanto as primeiras temporadas de ‘American Horror Story’, as temporadas ‘Murder House’, ‘Asylum’ e ‘Coven’, misturavam elementos de terror com enredos e roteiros inteligentes a temporada de 2014 pareceu se perder do fio principal, trazendo o choque inicial das personagens de Kathy Bates, como uma senhora barbada, e Sarah Paulson, como gêmeas as siamesas.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

O primeiro episódio, intitulado ‘Rubber (wo) Man’ mostra a mudança do casal Michael (Matt Bomer) e Troy (Gavin Creel) com a filha adolescente deles, Scarlett (Sierra McKormick). Após a chegada dos três à Murder House, Scarlett encontra o traje de borracha do Rubberman (personagem da primeira temporada, lembra?) e o experimenta.

Ao fundo, toca o assobio da música “Twisted Nerve”, de Bernard Hermann, remetendo às cenas dos primeiros momentos da série original. Quando Scarlett olha para o espelho ela vê outra figura, também vestindo o traje, olhando para ela. Depois desse momento, acontecimentos sinistros começam a acompanhar a menina.