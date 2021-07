Museu da Moda no Chile compra o carro que foi de Lady Di

O Museo de la Moda é o museu com a maior coleção privada de Lady Di do mundo e é administrado pelo chileno Jorge Yarur Bascuñán.

O Museo de la Moda, que fica na cidade de Santiago, no Chile, foi o grande ganhador do leilão que colocou à venda o carro que foi de Lady Di. O Ford Escort Ghia foi um presente de noivado dado pelo príncipes Charles à Diana em março de 1981.

Com um preço inicial de US$ 55 mil dólares, o automóvel foi comprado por cerca de US$ 72 mil dólares, o equivalente a R$ 270 mil reais.

O carro modelo sedan foi dado por Charles como um presente de noivado para sua futura esposa apenas dois meses antes de se casarem na Catedral de São Paulo, em Londres. A princesa Diana continuou a usar o carro até agosto de 1982, quando foi vendido a um proprietário privado e passou a maior parte dos últimos 20 anos aos cuidados de um “grande admirador” de Diana, que manteve o veículo guardado em segurança em uma garagem.

“O carro ficou guardado por alguns anos sem rodar”, disse Lewis Rabett, um dos leiloeiros da Reeman Dansie, que espera que o carro seja vendido em 29 de junho, um dia antes do aniversário de Lady Di. Se estivesse viva, ela completaria 60 anos. Ainda de acordo com as informações do leiloeiro, o carro de Diana só tem 21 mil km rodados e mantém a pintura e o estofamento originais da época. Até a placa é a mesma que Diana usava: WEV 297W.

