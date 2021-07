Entenda por que Meghan Markle e Harry não divulgam fotos da filha caçula

Segundo especialista, Meghan e Harry estão optando por manter a privacidade pois não são mais membros sêniores da Coroa e também porque “eles ainda ocupam um lugar estranho e nebuloso entre figuras públicas e cidadãos privados”.

Meghan Markle e o príncipe Harry estão enfrentando uma difícil escolha sobre o batizado da filha caçula, Lilibet Diana, que nasceu em 4 de junho. De acordo com a jornalista Daniela Elser, especialista em realeza britânica, a escolha da data, do local e dos padrinhos da bebê pode “melhorar ou prejudicar ainda mais o relacionamento de Harry com sua família”.

Isso porque, ao contrário do que aconteceu com o primeiro filho do casal, Archie, ainda nenhuma foto de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, de cinco semanas, foi divulgada ao público. A bebê real está na oitava na linha de sucessão ao trono e tem, como nome, o apelido de infância de sua bisavó Rainha Elizabeth.

“Embora eles possam querer desesperadamente ser capazes de oferecer a sua filha um nível de privacidade que Harry nunca teve permissão para desfrutar quando crescia no aquário real, a dura verdade é que eles ainda ocupam um lugar estranho e nebuloso entre figuras públicas e cidadãos privados. É por isso que algum tipo de foto de Lili, nem sequer o dedinho, ou uma mãozinha, não parece ser algo que eles vão divulgar tão cedo”, disse Daniela.

Daniela Elser relembrou o furor sobre Meghan e Harry ao se recusarem a nomear os padrinhos de Archie, que foi batizado enquanto eles ainda trabalhavam como membros da realeza antes se mudarem para a Califórnia. “Em retrospectiva, o tratamento do batizado de Archie foi um ponto de virada para o casal e você pode traçar uma linha reta desse furor até Megxit. Tudo isso torna o batizado de Lili ainda mais carregado, trazendo consigo o potencial de melhorar ou prejudicar ainda mais o relacionamento de Harry com sua família”, finalizou.