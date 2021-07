[TRUE CRIME] Documentário ‘Caso Evandro’ ganha episódio extra com depoimento exclusivo de acusado

Osvaldo Marcineiro fala pela primeira vez, desde que foi preso e torturado para confessar ter matado o menino Evandro.

Estreia nesta quinta-feira, 8, na Globo Play, um episódio extra do documentário ‘Caso Evandro’. O novo capítulo traz depoimentos inéditos, como o dos acusados do crime Osvaldo Marcineiro. Ele deu sua primeira entrevista desde que foi preso e torturado para confessar ter matado o menino Evandro.

‘Caso Evandro’ é a quarta temporada do Projeto Humanos, série de podcasts criada pelo escritor, professor e jornalista Ivan Mizanzuk, e trata sobre os desdobramentos do desaparecimento e morte do menino Evandro. O crime real foi destrinchado pela mídia em 1992 por conter elementos como vingança, infidelidade conjugal, conspiração política e rituais satânicos.

O podcast ‘Caso Evandro’ se tornou um fenômeno de reprodução com mais de nove milhões de downloads. A GloboPlay lançou, no dia 13 de maio, os primeiros dois episódios da série documental inspirada no podcast. A série é dirigida por Aly Muritiba e Michelle Chevrand.

Leia mais sobre filmes e séries:

Ivan Mizanzuk participa como consultor, além de dar depoimentos no decorrer dos episódios. “Antes de o podcast sair, eu já tinha recebido um convite para uma adaptação para uma série de TV. O combinado foi que eu acompanharia todo o processo, além de ajudar a fazer o pré-projeto. O desenvolvimento aconteceu paralelamente ao do podcast e eu fui orientando sobre os caminhos que estava seguindo. Cada novo elemento descoberto afetou a construção dos roteiros. Acima de tudo, é importante frisar que a série de TV é uma visão de outras pessoas para essa história”, disse Minzanzuk em entrevista ao jornal O Globo.

“A gente gosta de dizer que a série não é só sobre o crime em si. A série é sobre todos os desdobramentos que foram acontecendo pra resolução do crime e ela reflete muito a sociedade brasileira”, disse a diretora Michelle Chevrand em entrevista ao Fantástico.