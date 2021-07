Uma nova foto do ator britânico Freddie Highmore, de The Good Doctor, com visual diferente causa furor nas redes sociais.

Como todos sabem, o artista de 29 anos dá vida ao querido personagem Shaun Murphy, destaque do drama médico.

A nova foto, tirada ao lado de um fã, foi compartilhada no Instagram recentemente. A data do registro não foi divulgada.

Murphy é muito discreto e não compartilha fotos no seu perfil social. Com isso, qualquer outra publicação acaba ganhando destaque.

E no novo registro, ele aparece de barba, visual diferente do que aparece normalmente na série médica.

Nova foto do ator Freddie Highmore, Shaun em The Good Doctor, com visual diferente causa furor nas redes sociais

A postagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

“Tão lindo”, “que afortunada” e “sorriso com os olhos. Eu amo esse lindo” foram alguns dos comentários. Confira postagem:

LEIA TAMBÉM: