Netflix vai refilmar um clássico dos anos 1980: ‘He-Man: Mestres do Universo’.

Tudo indica que o novo roteiro deve explorar melhor a história de Skeletor, o inimigo de He-Man, e as relações entre os dois. Veja tudo o que sabemos.

Depois do recente lançamento do desenho animado ‘He-Man e os Mestres do Universo’, que estreou na Netflix em junho, a plataforma se prepara para refilmar o icônico filme de 1987 ‘He-Man: Mestres do Universo’. A informação foi revelada com exclusividade pelo Giant Freakin Robot.

Fontes do site especializado em entretenimento garantiram que o live-action baseado no filme de 1987 está sendo preparado pela Netflix. Embora não tenha ficado claro se será um revival, a continuação da história, ou um remake, uma renovação da trama, o fato é que, quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 vai certamente lembrar desse filme.

Novo roteiro já está em produção

O novo roteiro coloca He-Man, o Príncipe Adam, em um papel mais emocionante do que o do primeiro filme, com mais ação inclusive. As fontes do Giant Freakin Robot informaram que o desenvolvimento do personagem está sendo pensado para se basear nas relações entre He-Man e seu temível inimigo, o Skeletor. A nova trama pretende aprofundar esse ponto e explicar muitas teorias que ficaram “soltas” pelo primeiro filme e pelas séries animadas subsequentes.

Além disso, a nova trama também desenvolve o relacionamento entre o Príncipe Adam e Teela, dando uma subtrama romântica mais rica do que vimos para o personagem principal no passado.

Skeletor é um ser do mal e He-Man é a única figura corajosa e boa o suficiente para erguer a Espada do Poder e enfrentar o monstro. O filme live-action original se esforçou para dar vida ao universo de fantasia da história, incluindo os personagens no planeta Eternia, o planeta natal de He-Man. Porém, os efeitos visuais da época deixaram a desejar.

Espera-se que a produção da Netflix não economize esforços para deixar a trama mais envolvente, com mais ação e mais efeitos visuais. Estaremos ansiosos por notícias.