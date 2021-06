A homenagem que Meghan Markle fez à Lady Di em seu livro infantil

Meghan pediu ao ilustrador de seu livro ‘The Bench’ que incluísse nas ilustrações as flores preferidas de sua sogra, a Princesa Diana.

Em entrevista à rádio National Public Radio – NPR, Meghan Markle revelou que pediu ao ilustrador de seu livro recém-lançado ‘The Bench’ para incluir as flores favoritas da Princesa Diana nas ilustrações. A Duquesa de Sussex revelou à jornalista Samantha Balaban que seu livro infantil contém ilustrações de miosótis ao longo das ilustrações.

“Existem muitos easter eggs dentro do livro”, disse Meghan sobre os pequenos detalhes sentimentais em ‘The Bench’. “Eu acho que os leitores podem encontrar pequenos detalhes cheios de sentimento por lá, como ilustrações da minha flor favorita e até mesmo da flor favorita da mãe do meu marido. Há muitos detalhes especiais e cheios de amor que estão no livro”, disse Meghan.

Esta foi a primeira vez que Meghan deu entrevista a um meio de comunicação após o nascimento da filha Lilibet Diana, no dia 4 de junho. Ouça aqui na íntegra.

A reação de Archie

“Archie adora o livro, que é ótimo porque ele tem um apetite voraz por livros. Constantemente, quando lemos um livro para ele, ele diz: ‘De novo, de novo, de novo’, e agora podemos dizer: ‘Mamãe escreveu o livro para você’, é uma sensação incrível”, revelou Meghan à jornalista da NPR.

Meghan completou explicando do que se trata seu livro: “É uma história de amor. Na verdade, trata-se de crescer com alguém e ter essa conexão profunda e essa confiança para que, seja nos momentos bons ou ruins, você saiba que teve essa pessoa. Eu realmente espero que as pessoas possam ver isso como uma história de amor que transcende a história da minha família”.

Falsas acusações

O livro ‘The Bench’ (em tradução livre: O Banco) foi lançado em 8 de junho e, em um comunicado à imprensa, Meghan Markle explicou que o livro foi inspirado em um poema do Dia dos Pais que ela escreveu para seu marido, o Príncipe Harry. O casal é pai de Archie, que completou 2 anos no último 6 de maio, e esperam o nascimento do segundo filho, que será uma menina.

“The Bench começou como um poema que escrevi para meu marido no Dia dos Pais, um mês após o nascimento de Archie”, disse Meghan no comunicado à imprensa da editora Random House Children’s Books. “Esse poema se tornou esta história”.

O livro é ilustrado pelo artista Christian Robinson. A capa do livro apresenta a imagem de um banco embaixo de uma árvore, com galinhas por perto. No comunicado à imprensa, Meghan é descrita como “uma mãe, esposa, feminista e ativista” que “atualmente mora em seu estado natal da Califórnia com sua família, dois cães e um bando crescente de galinhas resgatadas”. Na entrevista de Meghan e Harry, que foi ao ar em março, com Oprah Winfrey, eles revelaram que têm um galinheiro chamado “Chick Inn”, um dos lugares favoritos de Archie.

No início de maio, ao anunciar o lançamento de seu livro infantil, Meghan foi atacada por haters nas redes sociais e foi defendida pela própria autora cuja obra foi apontada como ter sido plagiada pela Duquesa. Corrinne Averiss é uma escritora britânica e autora de livros infantis. Ela é a autora de ‘My Pet Star’, com o qual ganhou o prêmio Sainsbury’s Children’s Book of the Yea’, e já foi indicada para outros prêmios literários, como Stockport e Dundee Children’s Book Awards. Corrinne tem mais de 450 mil exemplares vendidos e a maioria de suas obras tratam de temas relacionados com a identidade e e o sentido de pertencimento nas crianças.

Em uma postagem no Twitter, a autora disse: “Estou lendo a descrição e o trecho publicado do novo livro da Duquesa, esta não é a mesma história ou o mesmo tema de ‘O menino no banco’. Eu não vejo nenhuma semelhança”. Os haters haviam acusado Meghan Markle de ter plagiado a autora.