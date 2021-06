[SPOILER] Novo trailer de ‘Viúva Negra’ explica a ausência dos Vingadores no filme

Novo trailer divulgado explica a razão pela qual os Vingadores não estão presentes no filme que mostra as origens de Natasha Romanoff. ‘Viúva Negra’ estreia nos cinemas e no Disney Plus em 9 de julho.

‘Viúva Negra’ estreia em 9 de julho e os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão ansiosos para ver Natasha Romanoff antes de entrar para o time dos Vingadores. A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

No último trailer, divulgado no domingo, 13 de junho, a Marvel faz uma referência direta aos Vingadores. Confira.

O longa se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O longa pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço.

O fato é que ‘Viúva Negra’ se encaixa perfeitamente na linha do tempo do MCU, mesmo estando entre os dois longas dos Vingadores. O filme de Natasha Romanoff se passa exatamente quando os heróis mais poderosos da Terra foram “cada um para o seu lado” após o conflito entre o Homem de Ferro e o Capitão América, em ‘Capitão América: Guerra Civil’.

Com isso, Nat foi capaz de cuidar de seus assuntos pessoais, já que era uma época em que os Vingadores estavam extintos e ela não tinha responsabilidade para com eles. Além disso, uma vez que seu objetivo no filme Black Widow lida com seu passado antes de ela se tornar o agente de confiança de Nick Fury para S.H.I.E.L.D. e, eventualmente, uma Vingadora, faz sentido que ela queira lidar com isso sozinha.

Plot Twist

Algo que ainda não ficou claro sobre o enredo da nova trama é quem é realmente o vilão que vai confrontar Natasha Romanoff. Isso porque ele se esconde atrás de uma máscara. Um outro trailer divulgado mostra uma cena inédita. Nela, Natasha (Scarlett Johansson) e Yelena (Florence Pugh) estão fugindo de uma assassina em uma perseguição intensa.

Uma especulação aponta para Melina, personagem de Rachel Weisz, ou Mason, interpretado por O-T Fagbenle. Mas, só vamos ver o desenrolar dessa história após o lançamento do filme.

Scarlett sobre ‘Viúva Negra’

Em entrevista em maio de 2020, Scarlett Johansson falou sobre o longa. Ela disse: “É um filme sobre o perdão a si mesmo e a aceitação de decisões que foram feitas por você. É muito mais profundo do que qualquer coisa que poderíamos ter feito antes”.

Para quem não lembra, Johansson ganhou o papel de Viúva Negra após a desistência de Emily Blunt ao papel. “A melhor coisa que pode acontecer é conseguir algo após ter sido rejeitado. Você aprecia mais. Basicamente, fiz carreira sendo a segunda escolha dos diretores”.

O ‘Viúva Negra’ é ansiosamente esperado pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel e foi adiado por três vezes. A razão apontada pela Marvel é a pandemia da COVID-19. O longa é dirigido por Cate Shortland e deveria ter sido lançado nos cinemas em 20 de maio de 2020. Agora, os fãs esperam o lançamento no dia 9 de julho.