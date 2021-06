Atrizes de ‘Bridgerton’ se reúnem para falar sobre feminismo, sexo e amizade na série.

Phoebe Dynevor, Claudia Jessie e Nicola Coughlan se reuniram para falar sobre o sucesso de Bridgerton como convidadas de uma fundação que apoia artistas nos Estados Unidos.

Com as gravações da segunda temporada de ‘Bridgerton’ a todo vapor, as atrizes Phoebe Dynevor, Claudia Jessie e Nicola Coughlan encontraram um tempinho nas agendas para participar de uma live promovida por uma fundação que atua nos Estados Unidos.

A conversa foi bem-humorada e Phoebe, que interpreta Daphne Bridgerton na série, disse: “Bridgerton chegou em um momento em que as pessoas precisavam de uma fuga da realidade. E esta série foi realmente este alívio. Vimos um mundo de ficção, fantasia, alta sociedade, onde tudo é glamoroso, fascinante, surpreendente. Bridgerton é uma mistura de romance, roteiros incríveis, trajes incríveis e cenários incríveis. Todos os personagens da série têm peculiaridades e as histórias individuais são maravilhosamente diferentes”.

O convite foi feito pela Fundação SAG, uma entidade estadunidense sem fins lucrativos que propõe ações para apoiar jovens artistas, tais como atores, dubladores, locutores, dançarinos, entre outros.

As três atrizes estiveram juntas em uma conversa que durou cerca de meia hora e foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington disse: “Os projetos das mulheres são constantemente subestimados pelas pessoas. Acho que o feedback do público sobre uma série como o Bridgerton mostrou que há uma fome por coisas assim. E foi bom mudar as expectativas das pessoas. Antes de ler ‘O Duque e Eu’, eu nunca tinha lido um romance. O livro foi minha primeira incursão naquele mundo. As pessoas não sabiam o que esperar e eu acho que Bridgerton é muito alegre e não há muitos projetos como esse na TV e essa é uma das razões pelas quais as pessoas ficaram conosco”.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A previsão é de que seja entre os meses de junho e julho.

“Fiquei animada para falar desse tema a partir de um olhar feminino. Eu não tinha ouvido falar disso antes em produções similares. E o prazer feminino, que é algo novo, aparentemente. Achei que era uma mensagem importante”, disse Phoebe Dynevor sobre suas cenas de sexo com o ator Regé Jean-Page, que interpretou o Duque de Hastings e que não estará mais na segunda temporada da série.

Claudia Jessie, que interpreta Eloise Bridgerton, disse: “Eloise é uma daquelas poucas personagens que não se internaliza. Enquanto todo mundo está lutando para se comunicar e se expressar. Enquanto Eloise não. Não acho, entretanto, que ela seja a única feminista da série. Eloise é inteligente, ela traz pimenta para a história. Mas você também conhece Penelope em sua busca, Daphne e todos os outros caras lutando para estar lá. Todos os personagens tratam do patriarcado”.

“Todos nós tivemos aquele amor não correspondido e todos nos sentimos como o patinho feio. As respostas foram tão adoráveis. Ela é um conjunto de contradições”, disse Nicola Coughlan sobre sua personagem, Penelope Featherington.⁠

⁠Claudia falou também sobre sua relação de amizade com a personagem de Nicola. Ela disse: “É um dos relacionamentos mais libertadores e relaxados que você vê no início. É o mais doce e refrescante de se ver. É uma amizade feminina”.