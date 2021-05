‘Liga da Justiça’: Zack Snyder revela quem teria sido Batman se Ben Affleck tivesse recusado o papel

O diretor disse que Ben Affleck estava relutante em viver o homem-morcego nas telonas, uma versão do super-herói aos 40 anos, que o ator viveu também em ‘Liga da Justiça de Zack Syder’.

Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, o diretor Zack Snyder revelou quem era a segunda opção para ser o Batman, caso Ben Affleck não tivesse aceitado o papel. Snyder falou sobre que Affleck tinha muitas reservas sobre assumir inicialmente o papel. Ele também revelou quem era o próximo na fila para vestir o traje do homem-morcego.

“Seria Matthias Schoenaerts. Eu estava conversando muito com ele sobre isso. Ele nunca entrou no traje, mas eu fiz um monte de mock-ups dele porque Ben estava em cima do muro. E eu não o culpo. Todos deveriam estar em cima do muro quando perguntado: ‘Você quer ser o Batman?’”, revelou Snyder.

A escolha de Ben Affleck

Snyder disse também que escalar Ben Affleck para o papel em ‘Batman Vs Superman: A Origem da Justiça’ (2016) foi uma decisão duvidosa. Isso porque Ben Affleck já havia interpretado a outro super-herói na pele do Demolidor e o papel não teve o sucesso esperado. Mesmo assim, Snyder manteve o ator na sua lista de prioridade para interpretar a versão de Batman por volta dos seus 40 anos.

Depois do filme de 2006, Affleck repetiu o papel de Bruce Wayne em ‘Esquadrão Suicida’ (2016), depois no criticado ‘Liga da Justiça’ (20017) e depois em ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ (2021).

Sua última aparição na versão da liga de super-heróis da DC este ano deixou muitos fãs animados com a possibilidade de ver Affleck novamente na pele de Batman, mas em outros filmes como em ‘The Flash’, que deve estrear em 2022.

Snyder disse também que assumir o papel de qualquer super-herói, principalmente de um tão popular quanto o Batman, requer entendimento de que haverá muitas críticas. Além dessas preocupações, Snyder falou também sobre como Schoenaerts não se sentiu apropriado para interpretar um Bruce Wayne de quarenta e poucos anos, enquanto ele estava na casa dos trinta.



Matthias Schoenaerts é conhecido do público por seus papeis em ‘The Old Guard’ (2020), ‘Red Sparrow’ (2018) e ‘The Danish Girl’ (2015). Mas, em comparação a Ben Affleck, Schoenaerts é um ator desconhecido.

O próximo filme do homem-morcego

Após os atrasos ocasionados pela pandemia da Covid-19, ‘The Batman’ de Matt Reeves, deve chegar aos cinemas em 2022. O reboot da franquia do filme do herói titular e a trama será centrada em um jovem Bruce Wayne, vivido por Robert Pattinson, enquanto ele explora a corrupção em Gotham City, em seu segundo ano de luta contra o crime, e também caça um assassino em série conhecido como The Riddler.

O filme estava previsto para estrear nos cinemas em 25 de junho, depois foi agendado para outubro e agora ficará para março de 2022. Confira o trailer divulgado pelo diretor em agosto de 2020. O roteiro é assinado por Mattson Tomlin, considerado um jovem produtor e roteirista em Hollywood.