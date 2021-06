Oito anos depois, ‘Dexter’ retorna! Saiba tudo o que sabemos sobre o revival da série

O serial killer mais icônico das séries de tv volta para um revival 8 anos depois do último episódio ir ao ar. Confira tudo o que sabemos sobre a próxima temporada.

Finalmente a espera dos fãs de Dexter terminou. Depois de divulgar vários teasers que nos “abriram o apetite”, a Showtime divulgou o primeiro trailer do revival de Dexter na última semana. A série, que foi ao ar entre 2006 e 2013, teve oito temporadas e o revival vai recomeçar a trama da nona temporada. O trailer revela o icônico serial killer Dexter Morgan, vivido por Michael C. Hall, ganhando um novo pseudônimo. Assista.

Em entrevista ao The Daily Beast, há alguns meses, o ator Michael C. Hall disse que que o revival deve reparar o “desfecho decepcionante” da série original, que permanece como um dos finais mais criticados das telinhas. “Vamos falar a verdade: os espectadores acharam que a conclusão da série foi muito decepcionante e sempre houve esperanças de que surgisse uma história que valesse a pena ser contada. Eu me incluo nesse grupo que se pergunta: ‘O que aconteceu com aquele cara?’. Então, estou empolgado em retornar. Nunca tive essa oportunidade de interpretar um personagem vários anos depois”, declarou ele.

Mas, afinal, o que sabemos até agora sobre a nona temporada da série, que retorna oito anos após o último episódio ter ido ao ar?

O novo teaser, publicado no Twitter pela Showtime, mostra um crachá de identificação de uma loja fictícia, com a imagem de Dexter Morgan com um novo nome. Este é um detalhe relacionado ao final da 8ª temporada, que terminou com Dexter escapando das autoridades e se escondendo em uma pequena cidade perto da floresta, onde aparentemente se torna um lenhador. O crachá indica que Dexter obteve uma identidade falsa e passou de lenhador a vender itens para caça e pesca.

O revival, que será lançado a partir de setembro deste ano, terá uma única temporada, já que a Showtime já declarou que não há intenção de continuar com mais temporadas. Uma ótima notícia para os fãs da série que, após o final da oitava temporada, em 2013, deixou muitos decepcionados.

Além disso, Clyde Phillips, o showrunner das quatro primeiras temporadas, está de volta ao revival deste ano. Uma notícia que também foi encarada como positiva pelos fãs já que as primeira quatro temporadas foram consideradas as melhores.

O elenco de revival de Dexter inclui Julia Jones (‘The Mandalorian’), Alano Miller (‘Sylvie’s Love’), Johnny Sequoyah (‘Believe’), Jamie Chung (‘Lovecraft Country’), Oscar Wahlberg (‘NOS4A2’), Jack Alcott (‘The Good Lord Bird’) e Michael Cyril Creighton . Clancy Brown vai jogar o novo vilão que Hall terá que enfrentar.