[SPOILER] Fotos de bastidores de ‘Stranger Things’ indicam que haverá um funeral na 4ª temporada

Fotos dos bastidores das gravações da quarta temporada de ‘Stranger Things’ vazaram no Twitter e foi suficiente para levantar várias teorias.

Um perfil de ‘Stranger Things’ criado por fãs no Twitter revelou o que seriam fotos do set de gravação da quarta temporada. Os novos episódios da turma de Hawkins deve chegar este ano na Netflix, já que a pandemia da Covid-19 atrasou as gravações que iniciaram no início de 2020.

As fotos divulgadas pelo perfil mostram que a próxima temporada pode terminar de uma forma muito sombria, confirmando o que o ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler, disse em março deste ano. “A cada temporada a série fica mais tensa. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

As fotos foram creditadas ao local onde estão sendo realizadas as filmagens, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Parece que a quarta temporada contará com um funeral e é provável que isso ocorra no final da temporada, o que também confirmaria que a etapa de filmagens está perto de acabar. Veja abaixo o post.

De quem é o funeral?

Com certeza essa deve ser a sua pergunta. O site We Got This Covered criou uma teoria, com base nas respostas dos fãs na rede social. “Sabemos que Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) estão seguros, como podemos ver claramente na primeira foto. Todos os outros, no entanto, podem estar sendo enterrados, pois é difícil distinguir os enlutados em pé ao redor do túmulo. Também é importante notar que o homem de cabelos brancos retratado ao lado do túmulo se parece com o Dr. Brenner, o que poderia ser outra indicação de que o vilão de Matthew Modine está retornando na 4ª temporada”.

O que sabemos (concretamente) até agora

O último episódio da terceira temporada mostra o grupo de amigos se separando. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

Dentre os atores que retornam na nova temporada estão Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max) são esperados, bem como Winona Ryder (Joyce). Charlie Heaton (Natalia Dyer) e Joe Keery (Steve Harrington) devem entrar na faculdade.