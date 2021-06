É oficial! Chris Hemsworth confirma que gravações de ‘Thor: Amor e Trovão’ terminaram

Uma postagem nas redes sociais do ator confirmaram os rumores de que as gravações do quarto filme do Deus do Trovão, ‘Thor: Amor e Trovão’ finalmente tinham acabado. Filme estreia no próximo ano. Confira o que sabemos sobre o roteiro até agora.

Com uma postagem nas redes sociais, o ator Chris Hemsworth confirmou aos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) que as gravações do quarto filme de Thor, ‘Thor: Amor e Trovão’, finalmente terminaram. Ele escreveu: “Este é o fim de ‘Thor: Amor e Trovão’, também é o dia nacional para não fazer exercícios, então achei esta foto super relaxada apropriada. O filme vai ser completamente louco e engraçado e também emocionante. Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipe que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se para nos ver nos cinemas”.

Para quem não lembra, a adaptação das HQs do Deus do Trovão chegaram ao cinema pela primeira vez em 2011. O primeiro filme foi ‘Thor’ e depois, vieram as sequências: ‘Thor: O Mundo Sombrio’, de 2013; ‘Thor: Ragnarok’, de 2017’ e o que está em fase de produção ‘Thor: Amor e Trovão’, com estreia agendada para 2022.

O que esperar do próximo filme

‘Thor: Amor e Trovão’ tem estreia prevista para maio de 2022 e já é uma das produções mais aguardadas da nova fase do universo Marvel. ‘O longa está sendo filmado na Austrália, assim como seu antecessor ‘Thor: Ragnarok’.

Na trama, Thor (Chris Hemsworth) estará acompanhado novamente de Valquíria (Tessa Thompson), de Jane Foster (Natalie Portman) e até mesmo dos Guardiões da Galáxia. O tablóide britânico Daily Mail revelou uma foto das gravações que mostram a atriz Tessa Thompson com um novo visual. No novo filme, Valquíria deve substituir o traje preto de couro pelo conhecido traje azul dos quadrinhos.

Uma das novidades da trama é a volta de Natalie Portman, que interpreta Jane Foster, como a Poderosa Thor, personagem que chegou aos quadrinhos em 2014. Nas HQs, Jane Foster é considerada digna por seu altruísmo e por seu trabalho de salvar vidas como médica, conseguindo alcançar um nível de controle do Mjölnir que Thor nunca alcançara e liberando habilidades do martelo nunca vistas pelo herói. O roteiro deve abordar esse acontecimento da vida da personagem.

O papel primordial de Natalie Portman

A ideia de Jane Foster assumir o manto de Thor não é nova. Em 2014, Jason Aaron e o artista Russell assinaram uma HQ mostrando a evolução de Jane Foster se tornando o novo Deus do Trovão. Bem antes disso, um HQ de 1978 Jane Foster já tinha sido mostrada como a nova portadora do martelo de Thor.

O diretor Taika Waititi disse em uma entrevista em 2019: “Bem, se você comparar com Ragnarok, que considero um filme muito bizarro e grande e bombástico, estamos tentando dobrar tudo o que fizemos com ele e criar algo que é ainda mais louco e ainda mais uma grande aventura”.

Em dezembro de 2020, a atriz deu uma entrevista ao apresentador norte-americano Jimmy Kimmel para lançar seu livro ‘Natalie Portman Fables’ e acabou respondendo a algumas perguntas sobre as gravações do novo filme de Thor. Na época, a atriz estava gravando na Austrália e disse que ainda iria permanecer no país por alguns meses. Um dos maiores desafios que Portman está enfrentando com este filme é estar em forma para interpretar a heroína de ação.

Em março deste ano, vazou nas redes sociais um clique de Natalie Portman. Visivelmente, a atriz “tomou corpo” e revelou músculos. Um visual bem diferente da delicada bailarina interpretada por ela em ‘O Cisne Negro’.