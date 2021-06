Atores de ‘Bridgerton’ e ‘The Crown’ falam sobre as séries. Veja vídeo

Imagina os atores dessas duas séries falando sobre as produções e deixando os fãs cheios de expectativas sobre as próximas temporadas. A Variety promoveu esse encontro. Veja o vídeo!

Durante o evento online ‘Actors on Actors’, um dos encontros virtuais chamou a atenção dos fãs das séries da Netflix: Regé-Jean Page e Emma Corrin, estrelas de ‘Bridgerton’ e de ‘The Crown’. Eles se conheceram virtualmente em um evento organizado pela Variety e falaram sobre seus papéis, suas carreiras e suas produções na Netflix por cerca de 30 minutos. Reveja a transmissão ao vivo.

Emma confessou ser fã de ‘Bridgerton’, classificou a série como”brilhante” e destacou as estatísticas de público que a produção original Netflix tinha. “Eu tenho isso gravado em meu cérebro. Oitenta e dois milhões de lares é o que o Netflix recebeu de ‘Bridgerton’”, respondeu a Regé-Jean Page.

Em ‘Bridgerton’, Regé interpreta Simon, o Duque de Hastings, e lembrou o momento em que recebeu a proposta da produção da série. Ele estava cético quanto a aceitar o papel: “Eu estava pensando: ‘É um drama de época ao estilo Jane Austen. Por que estão fazendo isso agora? O que isso tem de especial?’. Estamos a mais de cem anos entre Jane Austen e como lidamos com a arte agora”.

Além disso, ele estava muito interessado em entender o caminho que levou Emma Corrin ao papel de Princesa Diana em ‘The Crown’. Ela explicou: “Eu estava trabalhando tentando ganhar dinheiro em Londres. Eles me pediram para vir e ajudar com algumas das leituras no ‘The Crown’. Peter tinha escrito algumas cenas preliminares com Camilla e Diana, então eles precisavam de alguém para ler Diana. Eu não tinha ideia de que era um teste”.

A atriz falou também como criou a sua personagem, levando em consideração a grande expectativa que se tinha sobre ela e sobre a temporada de ‘The Crown’ que iria mostrar Lady Di e disse que começou a estudar tudo que havia sobre Diana na Internet, mas depois percebeu que isso era infinito e que precisava focar no que estava escrito no roteiro: “Quando recebi o roteiro, percebi que, apesar de ser Diana, esse personagem é quase fictício. E eu deveria tratá-lo como tal”.

A reunião aconteceu durante o ciclo de entrevistas ‘Actors on Actors’, promovido pela Variety e transmitido online, que contou com a presença de personalidades importantes como: Kaley Cuoco com Elizabeth Olsen, Ewan McGregor com Pedro Pascal, Nicole Kidman com Chris Rock, Kathryn Hahn com Jason Sudeikis.

Os próximos atores e atrizes a participar serão Josh O’Connor com Anya Taylor-Joy, Bowen Yang com Jean Smart, Uzo Aduba com Billy Porter, Gillian Anderson com Elisabeth Moss.