[HORROR] Atrizes de ‘Stranger Things’ estão em nova trilogia de horror da Netflix

Serão três filmes lançados em semanas consecutivas em julho e histórias são homenagens ao cinema de horror. Confira tudo o que sabemos até agora!

‘Rua do Medo’ (Fear Street) é a nova trilogia de longas que entrará para o catálogo da Netflix em julho: a cada semana um novo filme estreia e todo são baseados na série de livros homônima de R.L. Stine. Confira o trailer divulgado nesta quinta-feira, 10.

Os três filmes são interconectados e a trama se passa em três períodos de tempos diferentes ao longo de 300 anos. O roteiro se passa na cidade fictícia de Shadyside, Ohio, e é centrado em um grupo de adolescentes que descobrem que os eventos aterrorizantes que assombraram sua cidade por gerações podem estar todos conectados e podem ser os próximos alvos.

Anteriormente, a Netflix já havia lançado um primeiro trailer para instigar os amantes do horror. Confira também.

O primeiro filme, ‘Rua do Medo Parte 1: 1994’, chegará à Netflix em 2 de julho; a ‘Parte 2: 1978’, chegará em 8 de julho; e, por último, a ‘Parte 3: 1666’, completa a saga a partir de 16 de julho. A trilogia foi originalmente criada na Fox e estava programada para estrear nos cinemas, mas a Netflix comprou os direitos de exibição no ano passado.

Leigh Janiak dirigiu a franquia e disse à Variety: “Filmamos todos os três filmes de ‘Rua do Medo’ durante um verão louco e sangrento. É um sonho que o público agora experimente a história da mesma maneira, de forma sequencial, com apenas uma semana de espera entre os longas. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a todos no mundo de ‘Rua do Medo’ em 1994, 1978 e 1666!”.

Sadie Sink, a Max de ‘StrangerThings’, e Maya Hawke, a Robin da mesma série original da Netflix, integram o elenco de ‘Rua do Medo’. No Twitter, Sadie reagiu ao recém divulgado trailer de ‘Rua do Medo’ e disse: “Está acontecendo de novo. A trilogia ‘Rua do Medo’ estreia dia 2 de julho somente na Netflix”.

Uma homenagem

“Como cineasta de ‘Rua do Medo’, mas também apenas como amante do cinema, fiquei muito animado para homenagear algumas das grandes eras dos filmes de terror”, disse o diretor Leigh Janiak em um comunicado. “Para ‘1994’, o universo de ‘Pânico’ ficou acima de todo o resto, já que é o ponto forte do cinema de horror dos anos 90 e, eu acho, um dos filmes mais brilhantes já feitos, ponto final. Então, em ‘1978’, eu pude ver o apogeu dos filmes de terror: ‘Sexta-feira 13’, ‘Halloween’, ‘Pesadelo na Rua do Elm’. E para ‘1666’, eu encontrei a melhor inspiração para mim no mundo lindo que apodreceu com o ‘The New World de Terrence Malick’”, finalizou o diretor.

Inspirados em uma série de livros

R.L. Stine, que mais tarde escreveu a série de livros infantis ‘Goosebumps’, acha que os próximos filmes podem exigir mais orientação dos pais.

“Os fãs de ‘Rua do Medo’ terão um prazer e algumas grandes surpresas com os longas. Isso significa muito mais emoções e muito mais terror! Eu já vi a trilogia de Leigh Janiak, que será lançada na Netflix em julho, e posso dizer que os sustos e os gritos são mais do que eu esperava. Que divertido ver os horrores de Shadyside ganhando vida!”.