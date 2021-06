Novo trailer de ‘Gossip Girl’ é revelado e fãs reagem mal. Entenda

O reboot da série original, que foi ao ar de 2007 a 2012 ganhará uma versão renovada este ano e estreia em julho na HBO Max.





A HBO revelou o segundo trailer do reboot de ‘Gossip Girl’ que deve estrear na plataforma em 8 de julho, mas a reação dos fãs da série original não tem sido boa. Muitos usuários repostaram o trailer comentando que não gostaram da atual formação, manifestando sua preferência sobre os personagens originais e até comparando a outra série, a ‘Elite’, da Netflix. Confira o trailer e a reação dos fãs.



Nada supera a primeira versão de gossip girl e nada supera blair waldorf pic.twitter.com/oUt0v3qsMT — Dan!L⁷💛 (@lzlnhes) June 10, 2021

O reboot de Gossip Girl parece mais uma versão de elite, não tem a essência de gossip girl, eu to em surto interno pic.twitter.com/acBTi6yrBG — Jen (@jennifervieire) June 10, 2021

Por um lado vai ser bom não ter uma nova Blair Waldorf assim ninguém estraga a memória da verdadeira patroa de gossip girl. pic.twitter.com/p8UD5jnRN5 — luiza. (@antoniaaluiza) June 10, 2021

se nem o ed supera gossip girl porque eu devo superar? pic.twitter.com/sEuBsi28dY — Gossip Girl Brasil (@GGBRASlL) June 3, 2021

Anteriormente, a HBO já havia divulgado um primeiro trailer no final de maio. Veja também.

O que terá o reboot de ‘Gossip Girl’

A série original de 6 temporadas, que foi lançada inicialmente em 2007 e permaneceu no ar até 2012, trazia no elenco Blake Liverly (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crowford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Bass), Penn Badgley (Dan Humphrey) e Taylor Momsen (Jenny Humphrey), entre outros.

A HBO confirmou que o reboot tem estreia agendada para julho e a trama será totalmente nova. “Não há novos atores interpretando Serena e Blair. Eles interpretaram esses personagens por seis anos e eram bons com isso. Nós queremos respeitar isso. Mas, obviamente, seria ótimo vê-los novamente”, disse Josh Schwartz, produtor executivo (de ambos os programas) na turnê de verão da Television Critics Association.

Por esse motivo se trata de um reboot e não de um remake. Um reboot não tem relação com a história anterior e nem com os personagens originais, por isso tem mais liberdade de roteiro. E é liberdade que não vai faltar em Nova York.

A sinopse oficial da série diz o seguinte: “Oito anos depois que o site original foi deletado, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará o quanto a mídia social, e a própria paisagem de Nova York, mudou nos anos que se seguiram”. Então, prepare-se para ver muito post “instagramável”, dancinhas no TikTok e tweets. A série vai abordar como a juventude lida com as redes sociais hoje.