[SPOILER] Atriz dá detalhes sobre o que esperar terceira temporada de ‘Sex Education’

Hannah Waddingham, a Sofia de ‘Sex Education’, adiantou que seu filho na ficção, Jackson, terá um papel importante na terceira temporada.

A terceira temporada de ‘Sex Education’ deve estrear este ano e os fãs estão sedentos por novas atualizações. Na última segunda-feira, 8, o ator Astor Butterfield, que interpreta um dos protagonistas Otis Milburn, escreveu: “Deixem-me dizer: vocês não estão prontos para a terceira temporada de ‘Sex Education’”.

A expectativa é grande já que, nas primeiras duas temporadas, a produção explorou uma série de desafios reais da adolescência, enquanto os personagens formavam laços entre eles e encantavam o público. Mas, um personagem deve ter um papel ampliado na terceira temporada: Jackson Marchetti.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

No início da série, Jackson, vivido por Kedar Williams-Stirling, parece ser o “homem do campus” na Moordale High School. Ele é popular, um nadador famoso e tem um futuro brilhante pela frente. Mas, no decorrer da história, vemos que o personagem está enfrentando dificuldades em administrar a pressão para manter essa imagem de “sucesso” dentro do universo de Sex Education, isso porque sua mãe. Sofia, interpretada por Hannah Waddingham, mantém as rédeas curtas.

Na segunda temporada, após uma discussão acalorada, Jackson e Sofia têm uma conversa especialmente comovente, conversa que sinaliza uma grande mudança na dinâmica familiar. Hannah Waddingham disse ao Collider: “Na terceira temporada, meu filho Jackson (Kedar Williams-Stirling) terá uma contribuição mais bonita”.

A atriz confirmou que tanto ela, quanto Sharon Duncan-Brewster, que interpreta a Roz Marchetti, terão uma participação pequena na terceira temporada. As duas são mães de Jackson. O que nos leva a pensar que, novamente, a família Marchetti terá uma participação pequena.

Ainda não há data oficial para o lançamento da terceira temporada de ‘Sex Education’, mas considerando que as filmagens foram encerradas no início deste ano, a expectativa é que a estreia seja ainda este ano, em meados do segundo semestre de 2021.