Presente de noivado que Lady Di recebeu do príncipe Charles vai a leilão

Quarenta anos depois, o carro que o príncipe Charles deu à Diana quando eles noivaram vai a leilão no Reino Unido.

Em março de 1981, o príncipe Charles deu à Lady Diana, então sua noiva, um carro Ford Escort Ghia. Agora, o carro, da cor prata, está sendo ofertado em leilão com o preço de US$ 55 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 280 mil reais, de acordo com informações da People.

O carro modelo sedan foi dado por Charles como um presente de noivado para sua futura esposa apenas dois meses antes de se casarem na Catedral de São Paulo, em Londres. A princesa Diana continuou a usar o carro até agosto de 1982, quando foi vendido a um proprietário privado e passou a maior parte dos últimos 20 anos aos cuidados de um “grande admirador” de Diana, que manteve o veículo guardado em segurança em uma garagem.

“O carro ficou guardado por alguns anos sem rodar”, disse Lewis Rabett, um dos leiloeiros da Reeman Dansie, que espera que o carro seja vendido em 29 de junho, um dia antes do aniversário de Lady Di. Se estivesse viva, ela completaria 60 anos.

“Isso é muito bom porque mantê-lo guardado sem usar o manteve em ótimas condições. As partes metálicas daquela época não eram como hoje são nos carros modernos, com galvanização, e a proteção contra ferrugem é não era muito boa, então muitos carros da mesma idade enferrujaram com o tempo. Agora, 40 anos depois, é improvável encontrar automóveis daquela época em tão bom estado quanto esse”, completou o leiloeiro.

Ainda de acordo com as informações do leiloeiro, o carro de Diana só tem 21 mil km rodados e mantém a pintura e o estofamento originais da época. Até a placa é a mesma que Diana usava: WEV 297W.

Um toque especial foi dado pelo comprador particular ao carro que foi de Lady Di: no capô é possível ver um sapo em metal, que é uma cópia do um presente de casamento de sua irmã, Lady Sarah Spencer, para Diana, para lembrá-la do conto de fadas de como um beijo de uma linda garota transforma um sapo em um príncipe.

“Até o rádio é um rádio da Ford dos anos 1980”, acrescentou o leiloeiro Lewis Rabett. “Ninguém o mudou e instalou uma coisa super moderna, então é exatamente como Diana dirigiu”, finalizou.