“Meghan está radiante. Eles estão em um novo começo”, disse uma amiga do casal real

Após o nascimento do segundo filho, uma menina chamada Lilibet Diana, Meghan Markle e o Príncipe Harry parecem estar finalmente criando a vida que sonharam, como relata fonte próxima ao casal à People.

Mais de um ano longe das funções reais, Meghan Markle e o Príncipe Harry parecem terem finalmente acertado os passos enquanto casal. Ambos sempre se mostraram sedentos pela geração de uma família construída em um ambiente saudável emocionalmente, local que, segundo eles próprios, não era compatível com a vida dentro da Família Real britânica.

Uma amiga do casal relatou à People: “Ela estava pronta para ter esse bebê! Ela está radiante! Este bebê solidifica a vida deles aqui nos Estados Unidos, significa que estão criando raízes aqui”.

Os Sussex informaram o nascimento da filha através de um comunicado no site da fundação criada por eles, a Archerwell Foundation: “É com grande alegria que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ao mundo. Lili nasceu na sexta-feira, 4 de junho, às 11h40, sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital em Santa Barbara, CA”, informou a nota.

O comunicado continua: “Tanto a mãe quanto a filha estão saudáveis ​​e bem, e se acomodando em casa. Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet. Seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales. Lili é o segundo filho do casal, que também tem um filho de dois anos chamado Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O Duque e a Duquesa agradecem por seus votos calorosos e orações enquanto desfrutam deste momento especial como uma família”.

A fonte da revista People informou que a Duquesa de Sussex tem estado em um ritmo frenético até o nascimento da filha, mergulhada nos preparativos para a chegada da bebê e também tratando de ajudar o pequeno Archie, o primeiro filho do casal, que agora já tem dois anos, a entrar em um programa matinal de pré-escola. “Ele é grande o suficiente para começar a ter sua própria vida também. Ele gosta de atividades pré-escolares e ao ar livre”, disse a fonte à People.

O aborto

Meghan Markle sofreu um aborto espontâneo em julho 2020. Ela descreveu o acontecimento como “uma dor quase insuportável experimentada por muitos, mas que poucas pessoas falam”. Em um artigo comovente publicado no The New York Times, a Duquesa de Sussex disse: “Eu soube, enquanto estava abraçando meu primogênito, que estava perdendo meu segundo filho”.

A amiga do casal disse: “Eles viviam um dia de cada vez, queriam ter esse momento para eles”.

A vida nos Estados Unidos

Desde que deixaram oficialmente seus cargos como membros seniores da Família Real britânica, no início de 2020, o Príncipe Harry e Meghan Markle se mudaram, primeiramente para o Canadá, e depois para os Estados Unidos.

Eles compraram uma mansão na praia de Montecito, em Santa Barbara, na Califórnia. A amiga do casal completou à revista People: “A casa onde estão agora é muito tranquila e perfeita para eles. Eles estão perto da praia, que eles gostam, e também têm amigos no bairro com quem passam um tempo. Eles passam muito tempo em casa com Archie, mas também conseguem alguns encontros noturnos. Este parece ser o primeiro lar de verdade juntos, porque eles foram capazes de encontrar uma casa que ambos amam. É bom vê-los curtindo a vida. Eles estão tão felizes! Esse bebê solidifica que estão criando raízes aqui nos Estados Unidos. É como uma lousa em branco, quase como um novo começo”.