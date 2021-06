Amybeth McNulty, de ‘Anne With an E’, estará na quarta temporada de ‘Stranger Things’

A estrela da série ‘Anne With an E’ estará na quarta temporada de ‘Stranger Things’ na pele de uma nerd que fará amizade com a turma mais corajosa de Hawkins. E quem fez o anúncio oficial foram os próprios irmãos Duffer, os criadores da série. Assista.

Há tempos os fãs de ‘Stranger Things’ estão sedentos por uma novidade. E eis que esse dia finalmente chegou! A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 9, que a atriz Amybeth McNulty, de ‘Anne With an E’, integrará o elenco da quarta temporada da trama dos irmãos Duffer, os criadores da série.

E foi justamente eles quem fizeram o anúncio oficial através do perfil no Twitter do evento Geeked Week, promovido pela Netflix de forma online e gratuita, onde os fãs vão poder entrar em contato com o universo de suas produções favoritas.

“Nós estamos aqui no set de filmagens da quarta temporada e queria pedir desculpas porque passamos um tempão sem dar notícias. Mas estamos aqui, trabalhando duro na série, e a gente está doido para que vocês possam assistir logo os novos episódios. Uma das coisas mais empolgantes dessa nova temporada são as novas caras que vocês vão conhecer. A maioria delas nós já apresentamos à vocês, mas uma é nova. O nome dela é Vickie. Ela vai entrar nessa nova temporada e vai ter uma grande participação nos eventos que vão acontecer”, disse Ross Duffer.

“E isso nos leva a Anne de Green Gables. Como todo mundo sabe, somos fãs de terror e sci-fi, mas também amamos Anne de Green Gables. Amamos o livro, amamos a série, por isso já mostramos o Hopper lendo o livro tanto para a sua filha, quanto para Eleven. E, é claro, somos grandes fãs de ‘Anne With an E’ e amamos Amybeth McNulty interpretando Anne. Nós ficamos loucos para trabalhar com ela e ela é perfeita para Vickie. E ela está aqui!”, disse Matt Duffer.

Eu nem acredito que finalmente posso contar esse segredo pra vocês:



🚨🗣 AMYBETH MCNULTY NO ELENCO DE STRANGER THINGS 🚨🗣



Agradeçam a @NetflixGeeked por essa notícia. pic.twitter.com/aSiYP8RmBI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 9, 2021

“Estou muito feliz em interpretar a Vickie e muito feliz em me juntar a Hawkins. Vejo vocês no mundo invertido!”, disse a atriz Amybeth McNulty.

Outros personagens estarão na próxima temporada

Além de Amybeth McNulty, que interpretará Vickie, “uma nerd legal e falante que chama a atenção de um de nossos amados heróis”, de acordo com a Netflix, outros atores devem se unir à turma de Hawkins.

Amybeth McNulty aka Vickie: a cool, fast talking band nerd who catches the eye of one of our beloved heroes. pic.twitter.com/2pVBMpsYxX — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

O ator Myles Truitt vai estrelar como um jogador de beisebol de Hawkins, para quem as coisas tomam um rumo dramático (parece).

Myles Truitt aka Patrick: a Hawkins basketball star who has friends, talent, and a good life…until shocking events send his life spiraling out of control. pic.twitter.com/iW137r87Lm — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Uma orientadora escolar chamada Sra. Kelly será interpretada por Regina Ting Chen (de ‘Watchmen’ e ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’), e Grace Van Dien (de ‘The Binge’) viverá uma líder de torcida da Hawkins High School. Ela será a “garota popular da escola”, mas guarda um “segredo obscuro”.

Regina Ting Chen aka Ms. Kelly: a popular guidance counselor who cares deeply for her students — especially those struggling the most. pic.twitter.com/UmZnDNW403 — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

Grace Van Dien aka Chrissy: Hawkins’ High lead cheerleader and the most popular girl in school. But beneath the seemingly perfect surface lies a dark secret. pic.twitter.com/cMjPrQdmqw — Stranger Things (@Stranger_Things) June 9, 2021

O que sabemos (concretamente) até agora

O último episódio da terceira temporada mostra o grupo de amigos se separando. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

Dentre os atores que retornam na nova temporada estão Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max) são esperados, bem como Winona Ryder (Joyce). Charlie Heaton (Natalia Dyer) e Joe Keery (Steve Harrington) devem entrar na faculdade.