Jack Black lamenta morte de ator mirim que fez filme ‘Escola do Rock’

Kevin Clark, músico que participou do elenco infantil do filme “Escola do Rock”, morreu na última quarta-feira, aos 32 anos, após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

No filme musical lançado em 2003, Kevin Clark interpretou Freddy “Crazy McGee” Jones, que tocava bateria e esse foi seu único trabalho como ator.

Por meio de seu Instagram, o ator Jack Black, enviou condolências a Clark, relembrando as gravações do filme.

“Notícias devastadoras. Kevin se foi. Muito cedo. Bela alma. Tantas boas lembranças. De coração partido. Envio meu amor para sua família e para toda a comunidade da ‘Escola de Rock'”, escreveu na rede social.

Depois de sua participação em “Escola do Rock”, Clark continuou a se aventurar na música fazendo parte de várias bandas, incluindo “Jess Bess and the Intentions”, um grupo que há poucos dias havia feito seu primeiro show.

Ele morreu após ser atropelado por uma jovem de 20 anos que testemunhará sobre a morte do jovem está quinta-feira.