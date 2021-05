‘The Batman’: imagens do batmóvel de Robert Pattinson vazam no Twitter

Após os atrasos ocasionados pela pandemia da Covid-19, ‘The Batman’ deve chegar aos cinemas em 2022. Finalmente!

O novo filme de Matt Reeves teve novas fotos promocionais reveladas. ‘The Batman’ é um reboot da franquia do filme do herói titular e a trama será centrada em um jovem Bruce Wayne, vivido por Robert Pattinson, enquanto ele explora a corrupção em Gotham City em seu segundo ano de luta contra o crime e também na caça de um assassino em série conhecido como The Riddler.

New Promo Images for Matt Reeves’ ‘The Batman’ (2022) have surfaced…and holy sh*t does Robert Pattinson look amazing in the Bat Suit.



The film hits theaters March 4, 2022. pic.twitter.com/crnYMGJMcu — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) May 19, 2021

O filme estava previsto para estrear nos cinemas em 25 de junho, depois foi agendado para outubro e agora ficará para março de 2022. Confira o trailer divulgado pelo diretor em agosto de 2020. O roteiro é assinado por Mattson Tomlin, considerado um jovem produtor e roteirista em Hollywood.

Watch #TheBatman DC FanDome Teaser Trailer Now https://t.co/hOAsEVxTYg — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 23, 2020

Robert Pattinson lidera um elenco no papel titular ao lado de Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright e Zoë Kravitz.

Robert Pattinson ou Ben Affleck?

O reboot de Batman está em andamento por, nada mais, nada menos do que 7 anos. O plano original era vinculá-lo ao DC Extended Universe e Ben Affleck estava cotado para dirigir, produzir, estrelar e co-escrever com Geoff Johns. No entanto, depois de lutar com o roteiro, a produção de ‘Liga da Justiça’ e seus vícios particulares, Affleck deixou o projeto e o papel e Reeves escalou Pattinson como o Cavaleiro das Trevas em maio de 2019.

O filme contará com pelo menos três vilões. O primeiro é o impressionante Paul Dano que interpretará Edward Nashton Riddler, ou The Riddler. Eles mudaram seu nome de Edward Nygma, porque parecia muito com um personagem dos quadrinhos. Colin Farrell assumirá o manto de Oswald “Oz” Cobblepot, o Pinguim. E o ator John Tuturro interpretará o líder da máfia Carmine Falcone.