‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’: Novo trailer coloca Vera Farmiga em perigo

Estamos cada vez mais próximos da estreia de ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’ e a Warner Bros presenteia os fãs com mais um trecho do longa que promete ser o mais assustador da trilogia. Confira!

Com estreia agendada para 4 de junho nos cinemas e na HBO Max, estamos mais próximos de conhecer mais um caso real de terror sobrenatural nos cinemas. ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’ é o terceiro filme da franquia que começou em 2013, com o filme ‘Invocação do Mal’. Mais uma vez teremos uma trama baseada em fatos reais. O caso da possessão demoníaca de Arne Cheyenne Johnson, conhecido como o “julgamento do demônio assassino”, que aconteceu em 1981. Trata-se do primeiro caso judicial conhecido nos Estados Unidos, no qual a defesa procurou provar inocência com base na alegação do réu de posse demoníaca.

O primeiro trailer foi divulgado em 22 de abril e, na última terça-feira, 18, a Warner Bros. divulgou o segundo trailer que coloca a personagem de Vera Farmiga, que vive a demonologista Lorraine Warren, em uma cena de perigo. Confira.

O canal oficial da Warner Bros. no YouTube também divulgou um teaser com entrevistas e trechos do longa que aguçam ainda mais a curiosidade dos fãs da série. Mas, infelizmente, ainda não há uma versão legendada do vídeo.

Do que se trata o novo enredo?

Patrick Wilson e Vera Farmiga estão de volta na pele de Ed e Lorraine Warren e o longa é dirigido por Michael Chaves. Em entrevista ao IGN, Michael Chaves disse: “Em muitos aspectos, este é o maior filme de conjuração. Eu mostrei a versão final para Vera e seu marido e eles concordaram, e eles disseram, ‘Este é o filme de conjuração mais sombrio.’ Ele escava um caso realmente obscuro. Este é definitivamente um caso em que há consequências reais, há vítimas reais’”.

Uma outra entrevista, desta vez ao site especializado Screen Rant, o diretor Michael Chaves disse que perguntou ao produtor do universo Invocação do Mal, James Wan, que tipo de demônio o próximo longa introduziria no universo. Chaves disse que Wan adiantou que eles fariam algo único desta vez, porém, criando um adversário diferente para os Warren, um tipo que nunca foi visto no universo de Conjuração.

“Quando James falou comigo sobre isso, eu fiquei tipo, ‘Qual é o novo monstro icônico? O que vamos fazer? Será um sacerdote demônio? Ou será um manequim do mal?’. Eu só estava brincando com ele, mas honestamente estava muito animado. James não é apenas o mestre do terror, mas também um mestre criador de monstros. E desde o início, ele estava tipo, ‘Isso é o que todos estão esperando. Vamos fazer algo diferente’. E eu acho que este é um filme que é intencionalmente uma aventura diferente de Warren e uma experiência diferente. Definitivamente, temos um adversário que nunca enfrentamos antes; que você nunca viu antes. E eu acho que por si só vai ser único e surpreendente. Estou animado para vocês verem isso”.

James Wan, criador da franquia, disse: “Eu realmente queria que Invocação do Mal 3 se afastasse de toda a configuração de casa mal-assombrada dos dois primeiros filmes de possessão. Deveria ser mais e em um nível totalmente diferente, algo que nunca exploramos antes no mundo de Invocação do Mal”.

Qual a história real?

Tudo começou quando os pais de David Glatzel, de 11 anos, começaram a crer que a criança estava possuída por um demônio. Em 1980, diversos acontecimentos estranhos começaram a ser relatados por David. Ele dizia que havia na casa onde moravam um velho estranho que o insultava. Posteriormente, o garoto começou a agir com violência — chutava, cuspia, mordia e dizia palavras terríveis. Depois de relatar diversos acontecimentos sobrenaturais envolvendo David, os pais, exaustos e apavorados, decidiram contar com a ajuda de Ed e Lorraine Warren para ajudar o garoto. Nesta época, os dois demonologistas tinham acabado de concluir uma investigação de episódios paranormais bastante noticiada pela mídia norte-americana e pelo mundo: o caso de Amityville.

A família Glatzel pediu que fosse feita intervenção por parte da Igreja Católica no caso. Essa intervenção incluía um exorcismo. Pelo menos três exorcismos foram feitos com a presença de Ed e Lorraine. Durante as sessões de exorcismo, alguns membros da família participavam, incluindo Arne Cheyenne Johnson, namorado da irmã de David. Segundo relatos, ele era um dos mais obstinados a retirar a presença demoníaca da criança, chegando a participar ativamente ordenando que o demônio fosse embora.

Após o ritual e de acordo com os presentes, o demônio teria fugido do corpo do garoto se fixando ao espírito de Arne Cheyenne Johnson. Meses depois, Johnson matou seu empregador durante uma conversa acalorada.

O julgamento de Arne Cheyenne Johnson é o primeiro processo judicial dos Estados Unidos na qual a defesa baseou seus argumentos na alegação de que o réu cometeu crimes sob efeito de possessão demoníaca. Em 24 de novembro de 1981, Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo pelo assassinato de seu empregador Alan Bono. A sentença foi emitida em Connecticut.