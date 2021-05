Comentários de Harry foram “dolorosos” e ele “não deveria reclamar”, diz fonte ligada à Família Real

E mais: especialista em Família Real fala como as revelações de Harry podem afastar ainda mais ele do irmão e como tudo tem repercutido no Reino Unido. Confira!

Uma fonte próxima à Família Real se pronunciou sobre como os membros da Coroa receberam as últimas declarações do Príncipe Harry. De acordo com o ET Online, essa fonte teria dito que o que Harry disse teria caído mal, que foi “doloroso” para muitos membros da Família Real e que eles sentem que ele “não deveria reclamar”.

No último dia 13, Príncipe Harry, em entrevista ao podcast Armchair Expert, admitiu que queria deixar a família desde que tinha 20 e poucos anos. A razão, de acordo com o próprio Duque de Sussex, teria sido o “que isso fez à minha mãe”. Harry sugeriu que seu pai, o Príncipe Charles, teria “sofrido” por causa de sua dura educação oferecida pela Rainha Elizabeth e pelo Príncipe Philip. Ele disse que, por ter tido uma criação mais rígida, o Príncipe Charles o teria tratado “da mesma forma com a qual foi educado”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Harry chamou isso de “dor genética”: “Não acho que devemos apontar o dedo ou culpar ninguém, mas certamente quando se trata de paternidade, se eu experimentei alguma forma de dor ou sofrimento por causa da dor ou sofrimento que talvez meu pai ou meus pais tenham sofrido, eu vou fazer questão de quebrar esse ciclo para não passar para os meus filhos”.

A fonte acrescentou à ET Online que “a família está angustiada e zangada” com a última entrevista de Harry, observando que “há grande preocupação de que esses comentários venham logo após o funeral do Príncipe Philip, quando Harry se juntou à família em uma demonstração de união para apoiar a Rainha Elizabeth”.

Outra fonte disse que “há uma incoerência, já que os assuntos privados estão sendo discutidos publicamente, quando sabemos que esta é uma das coisas que Harry mais se opõe”.

Príncipe Charles faz a “egípcia”

Um dia depois, o Príncipe Charles apareceu publicamente em uma visita ao BCB Internacional, onde se fabrica equipamentos de sobrevivência e outros equipamentos de proteção para médicos e soldados das Forças Armadas no Reino Unido. Ele foi perguntado por um repórter da BBC sobre as últimas revelações do Príncipe Harry sobre a Família Real, mas não respondeu.

Embora o Príncipe Charles não tenha respondido sobre a polêmica, o que provavelmente não vai acontecer, já que essa é uma prática tácita comumente utilizada pelos membros da realeza britânica, uma fonte disse à repórter da BBC especializada na Família Real, Rebecca English, que “Eles (Harry e Meghan) parecem estar fazendo carreira falando sobre os fatos anteriores. Isso não ajuda em nada. Nada parece ser culpa deles, somente dos outros membros da família”.

O que diz uma especialista em Família Real britânica

Katie Nicholl é correspondente para assuntos da realeza britânica na Vanity Fair e autora de livros sobre os membros reais. Segundo ela, o fato de Harry ter se referido à sua vida como membro da Coroa britânica como “uma mistura entre The Truman Show” e “e estar em um zoológico” é algo íntimo do Duque de Sussex, que não se reflete em seu pai, o Príncipe Charles, e nem em seu irmão, o Príncipe William. “Pode ser como Harry se sente, mas não acho que seja como William e Charles se sentem”, disse ela em entrevista à ET Online.

No podcast, o príncipe Harry também expressou descontentamento com sua infância, dizendo que queria “quebrar” o ciclo de “dor e sofrimento genéticos” com os filhos dele e de Meghan. Ele disse: “Não acho que devemos apontar o dedo ou culpar ninguém. Mas certamente, quando se trata de paternidade, se eu experimentei alguma forma de dor ou sofrimento por causa da dor ou sofrimento que talvez meu pai ou meus pais sofreram, vou ter certeza de quebrar esse ciclo para não passar adiante. Há muita dor e sofrimento genéticos que são transmitidos de qualquer maneira. Nós, como pais, deveríamos fazer o máximo que podemos para tentar dizer: ‘Quer saber? Isso aconteceu comigo. Vou garantir que não vai acontecer com você”.

Para Nicholl, a crítica a Charles não foi bem recebida pela família ou pelo Reino Unido em geral: “O príncipe Harry prefaciou o que disse dizendo que não estava tentando apontar o dedo. Ele não queria que isso fosse reduzido a um jogo de culpa, mas seus comentários são bastante pessoais”. “Ele fala sobre um ciclo de dor, ele fala sobre a dor genética. A interpretação disso é que ele queria quebrar aquele ciclo de dor que reconhecia em suas próprias relações familiares”, completa Nicholl.

“Parece que este é mais um exemplo do Príncipe Harry criticando a família real, em particular seu pai, que obviamente foi atacado por um incêndio naquela entrevista à Oprah”, acrescenta ela.

A relação entre os irmãos

Sobre o relacionamento entre os filhos de Lady Diana, Nicholl acredita que os comentários recentes de Harry podem ter um papel negativo a reaproximação dos dois. “Eu acho que é inevitável que toda vez que Harry falar sobre relacionamentos pessoais familiares, isso seja prejudicial para a cura dessa divergência, particularmente entre William e Harry”, disse ela. “Eu acho que há um desejo da parte de ambos os irmãos de seguir em frente, de tentar curar esse relacionamento. O problema é que, quando Harry se senta e dá uma entrevista realmente pessoal como esta, realmente é um retrocesso aquele processo de cura”, finaliza.

A próxima reunião dos dois

Depois de se verem no funeral do príncipe Philip no mês passado, William e Harry deverão se reunir em julho, na inauguração de uma estátua de sua mãe, a Princesa Diana. “Claro, todos estão se perguntando: ‘os irmãos estarão de pé ao lado do ombro no dia primeiro de julho para a inauguração da estátua de Diana? Como será essa química corporal?’” Nicholl indaga. “No momento, ainda não temos 100% de certeza de que Harry estará no Reino Unido para a inauguração da estátua. Claro, muito disso depende de quando sua filha nascer e como Meghan estará”.

As polêmicas não estão sendo bem vistas no Reino Unido

Quanto ao próprio país, Nicholl disse que os comentários de Harry deixaram o Reino Unido “bastante chocado”, pois o duque “foi muito longe”. “Acho que certamente as pessoas aqui estão um pouco decepcionadas e também frustradas ao ouvir o Príncipe Harry criticar indiretamente a Família Real. Acho que há um sentimento aqui no Reino Unido que ninguém tem problemas com o Príncipe Harry falar sobre saúde mental. Mas, para muitas pessoas aqui o Príncipe Harry ultrapassou o limite ao falar tão pessoalmente sobre seu pai, e seu relacionamento com seu pai, o que a maioria das pessoas tem interpretado de uma forma bastante crítica”, finaliza ela.