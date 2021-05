Em segredo por quase dois anos, finalmente o reboot de ‘Gossip Girl’ ganha uma data de estreia: julho de 2021. Confira os detalhes!

Nossos personagens de Upper East Side e do Brooklyn estão de volta. Desta vez, em um reboot produzido pela HBO que tem data de estreia na HBO Max confirmada para julho. E se você está pensando que que vai rever Serena e Blair, está muito enganado. “Não há, tipo, novos atores interpretando Serena e Blair. Eles interpretaram esses personagens por seis anos e eram bons com isso. Nós queremos respeitar isso. Mas, obviamente, seria ótimo vê-los novamente”, disse Josh Schwartz, produtor executivo (de ambos os programas) na turnê de verão da Television Critics Association.

Por esse motivo se trata de um reboot e não de um remake. Um reboot não tem relação com a história anterior e nem com os personagens originais, por isso tem mais liberdade de roteiro. E é liberdade que não vai faltar em Nova York.

A sinopse oficial da série diz o seguinte: “Oito anos depois que o site original foi deletado, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará o quanto a mídia social, e a própria paisagem de Nova York, mudou nos anos que se seguiram”. Então, prepare-se para ver muito post “instagramável”, dancinhas no TikTok e tweets. A série vai abordar como a juventude lida com as redes sociais hoje.

O elenco da nova série posou junto para a edição de maio da revista Cosmopolitan, detalhando seus personagens pela primeira vez desde que a HBO Max começou a produzir os 10 primeiros episódios da série em 2019. “A dinâmica com o elenco, desde o segundo em que todos nos conhecemos, sempre foi como, ‘Oh, nós nos conhecemos em vidas diferentes ”, disse Emily Alyn Lind, que interpreta Audrey, à revista.

Gossip Girl foi ao ar originalmente por seis temporadas, de 2007 a 2012, na CW, e estrelou Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Penn Badgley (Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Baixo), Taylor Momsen (Jenny Humphrey), Jessica Szohr (Vanessa Abrams), Kelly Rutherford (Lily van der Woodsen) e Matthew Settle (Rufus Humphrey).