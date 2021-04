A nova temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ estreou no último dia 28 e chega ao Brasil 4 dias depois, próximo domingo, com os primeiros três capítulos liberados de uma só vez pela Paramount+.

A terceira temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ terminou quando June (Elisabeth Moss) foi baleada durante uma revolta de Marthas e Aias. Como líder da revolução, ela conseguiu contrabandear mais de 100 crianças de Gilead para o Canadá. Mas ela leva um tiro e é socorrida por outras Aias. O último trailer divulgado dá a entender que June Osborne será considerada “inimiga pública nº 1” em Gilead.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Como inicia a quarta temporada?

O episódio 4×1 se conecta com os eventos finais da terceira temporada. Nele, é possível ver June ainda ferida, se recuperando em uma fazenda que serve de esconderijo para a resistência. Enquanto isso, ela continua sendo caçada pelas autoridades, mas a fuga não dura muito, logo ela é capturada.

Detida em um complexo prisional, June é torturada por Lydia e outras autoridades que desejam ter informações sobre a resistência. Mas, o mais importante: eles querem saber onde estão as Aias que estão sob proteção do Mayday.

A partir desses acontecimentos é possível notar que a retirada das crianças de Gilead é só o início de algo muito maior, algo que está para acontecer e que desencadeará a série de acontecimentos da temporada. Até agora, os capítulos liberados foram 3: ‘Pigs’ é o primeiro, ‘Nightshade’ é o segundo e ‘The Crossing’ é o terceiro’.

Em entrevista ao The Wrap, a atriz Elizabeth Moss disse sobre a nova temporada: “Eu acho que ela planeja morrer lá. Acho que sim… E eu acho que neste ponto, sabemos que June está disposta a perder a vida por uma causa maior. E ela é muito Joana d’Arc agora. E acho que ela teria morrido naquele complexo. Porque eu não acho que ela jamais diria a eles onde aquelas mulheres estavam. Eu acho que ela absolutamente nunca teria contado a eles”.

Em outra ocasião, em entrevista à Revista Veja em março do ano passado, Moss disse que gostou muito do roteiro da quarta temporada, embora não pudesse revelar muito por conta do contrato de exclusividade. “Tem sido muito interessante explorar o crescimento da June, que é uma mulher comum, mas precisou se tornar uma líder. Não é simples. É mais próximo de: ‘olha, agora você é uma líder, nem tudo vai dar certo, tem muita coisa errada no mundo, e você vai ter de enfrentar isso’. Gosto dessa dinâmica, pois todos, em algum momento, temos que encontrar um herói ou uma heroína dentro de nós mesmos”, disse Moss.

O que o último teaser divulgado nos revela?

Podemos ver Rita (Amanda Brugel) abrindo uma imagem de ultrassom na frente de Serena Joy (Yvonne Strahovski), que acaricia a sua barriga. Tudo indica que ela está grávida. “Até que descobri que fazer parte da resistência”, diz Rita, indicando que ela será parte fundamental da luta de June.

Em entrevista à Bazaar, a atriz Amanda Brugel falou sobre o destino de Rita. “Eu não sabia que ela ia escapar até que recebi o roteiro, cerca de quatro dias antes de começarmos a filmar e não tinha ideia de qual era a participação dela na resistência”, explica a atriz sobre o roteiro da quarta temporada. “Tive que fazer uma pesquisa muito rápida para ver o que acontece com as pessoas quando são tiradas de uma situação horrível e trazidas de volta (à normalidade). Precisei aprender sobre a sensação de choque, de alívio e de alegria”.